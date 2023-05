'De kritiek op Tadic is terecht, maar hij levert altijd. Daar kan je alleen maar respect voor hebben'

Dusan Tadic ligt dit seizoen regelmatig onder vuur. Het aanstellerige gedrag dat de Ajax-aanvoerder er soms op nahoud haalt bij veel voetballiefhebbers het bloed onder de nagels vandaan. In de FCUpdate Podcast gaat het uitgebreid over Ajax, daarin worden ook vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van Tadic bij Ajax. Misschien is het binnenkort tijd voor een nieuwe aanvoerder in Amsterdam?

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast, vanaf het begin gaat het over Ajax, Dusan Tadic maar ook over de rare actie van Steven Berghuis.