@Derksen: 'Je wordt dalijk een oude seniele gek die over allerlei onderwerpen zit mee te babbelen'@

Johan Derksen heeft 'heel goed nagedacht' over het verlengen van zijn contract bij Talpa. De 74-jarige analist heeft, net als tafelgenoten Wilfred Genee en René van der Gijp, een nieuw miljoenencontract ondertekend. Daardoor zijn de heren nog twee jaar verbonden aan Talpa; het contract heeft ook een optie voor een derde jaar.

"Ik heb over het contract wel even heel goed nagedacht. Ik ben 74 en je wordt dalijk een oude seniele gek die over allerlei onderwerpen zit mee te babbelen, hè", waarschuwt Derksen zichzelf. Bovendien liggen de vaste gezichten van Vandaag Inside niet zelden met elkaar in de clinch. "Ik zeg altijd: de hoogte van het contract houdt de solidariteit van ons drieën in stand", zegt Derksen lachend tegen Shownieuws.

Van der Gijp lijkt zich ervan bewust dat er altijd iets onverwachts kan gebeuren waardoor het programma op losse schroeven staat. "Ik moet heel eerlijk zeggen: we hebben nu voor twee jaar bijgetekend, maar ik bekijk het bij ons altijd van week tot week", legt hij uit. "We hebben het sowieso wel prima naar ons zin, het loopt leuk, alleen kunnen we af en toe om de meest pietluttige dingen opeens de grootste bonje krijgen."

"Dan denk ik weer: het staat weer op omkieperen dat programma, maar dan komt het op het eind toch wel weer goed. Die twee jaar zie ik dus gewoon als een getal", maakt Van der Gijp duidelijk.