Borussia Dortmund loopt uit voor de mogelijke kampioenswedstrijd. De hele dag passeren er al heerlijke beelden de revue vanuit de Duitse stad, waar BVB later op de middag tegen FSV Mainz speelt. De fanbeleving in Duitsland is nog altijd optimaal.

Veel gezien in t voetbal. Overal ter wereld. Maar dit, nee. Meer dan 1,5 uur voor kick off hè… #Gelbe Wand pic.twitter.com/YRZpKGtTJm — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) May 27, 2023