Dumfries en De Vrij ruiken CL-finale, ESPN deelt opmerkelijke beelden en groot Barça-nieuws | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 10 mei.

Inter en Dumfries zetten reuzenstap richting finale: AC Milan komt slechte start niet te boven

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hebben met hun club Internazionale de finale van de Champions League binnen handbereik. Met twee razendsnelle doelpunten in de derby della Madonnia tegen AC Milan maakte een sterker Inter woensdagavond het verschil in San Siro. Volgende week in hetzelfde stadion moeten Dumfries en De Vrij met de Nerazzurri de 0-2 over streep trekken om een ticket voor de finale veilig te stellen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe beelden van Álvarez versus Beukema: onbegrip over reactie Makkelie

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de communicatie tussen de arbitrage na de kopstootbeweging van Edson Álvarez aan Sam Beukema bij Ajax – AZ. Ook is te zien hoe scheidsrechter Danny Makkelie communiceerde met spelers op het veld. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Busquets hakt knoop door en verlaat Barcelona na achttien jaar

Sergio Busquets gaat FC Barcelona na afloop van het huidige seizoen transfervrij verlaten. Dat heeft de club via de officiële kanalen bekendgemaakt. De 34-jarige middenvelder speelde zijn hele loopbaan voor de Catalanen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Derde keer scheepsrecht? 'Real Madrid geeft strijd niet op en aast op sensationele dubbelslag'

Real Madrid wil zich na dit seizoen niet enkel versterken met Jude Bellingham, maar ook met Kylian Mbappé. Dat meldt The Telegraph althans. Mbappé stond in de voorgaande jaren al bovenaan het verlanglijstje van de Spaanse grootmacht, maar de Fransman verkoos tot twee keer toe een langer verblijf bij Paris Saint-Germain boven een vertrek naar Madrid. De Koninklijke waagt komende zomer naar verluidt een nieuwe poging om de aanvaller los te weken bij PSG. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Feyenoord baalt: twee Europese wedstrijden zonder topscorer Giménez

Feyenoord moet het volgend seizoen in de eerste twee Europese duels zonder topscorer Santiago Giménez zien te stellen. De UEFA heeft woensdag bekendgemaakt dat de Mexicaanse spits voor twee duels geschorst is als gevolg van de rode kaart die hij ontving tegen AS Roma. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Boze Jordy Clasie wijst Danny Makkelie op gedrag van Dusan Tadic

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de manier waarop de arbitrage de wedstrijd tussen Ajax en AZ (0-0) beleefde. Te zien is onder meer dat Jordy Clasie zich ergerde aan het gedrag van Ajax. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!