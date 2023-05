FC Eindhoven zet eerste stapje richting de Eredivisie met zege op Almere City

Met een 1-0 overwinning op Almere City heeft FC Eindhoven een klein stapje gezet richting de Eredivisie. In eigen huis besliste Dyon Dorenbosch een kansarme wedstrijd met een puike kopbal.

In de eerste wedstrijd in de play-offs voor promotie/degradatie nam nummer drie Almere City het op tegen FC Eindhoven, dat vijf plaatsen lager eindigde. Het was echter de ploeg van Rob Penders die brutaal aan de wedstrijd begon. Brian De Keersmaecker en Naoufal Bannis probeerden een vroege openingstreffer op het bord te zetten, maar hun pogingen werden eenvoudig gekeerd door Almere-keeper Nordin Bakker. De 25-jarige doelman had na een kwart wedstrijd geen antwoord op de poging van Charles Brym, maar de Canadese buitenspeler was reeds afgevlagd voor buitenspel.

Almere City had in de fase tussen de doelpogingen een licht overwicht. De Zwarte Schapen deelden ook wel wat speldenprikjes uit, maar het was vooral voorzichtigheid troef. Er werd in de aanval weinig risico genomen, waardoor grote kansen uitbleven. Vervolgens kreeg de ploeg van Alex Pastoor na een halfuur een fikse tegenvaller te verwerken: aanvoerder Damian van Bruggen moest met een blessure van het veld. In het restant van de eerste helft waren er nog twee kleine kansen voor FC Eindhoven, maar 0-0 was een logische ruststand.

Kort na rust was het een Eindhovense sterkhouder die het veld moest ruimen. De net ingevallen Rajiv van La Parra liep te enthousiast door op een mislukte bal en raakte daarbij Nigel Bertrams. De keeper die dit seizoen nog geen minuut miste, werd vervolgens vervangen door Jort Borgmans. Hij stond zijn mannetje toen Pascu na een scherpe voorzet van Jochem Ritmeester van de Kamp de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Nadat het spel lange tijd zonder gevaar op en neer golfde, was het daarna het dominante Almere dat meer naar voren begon te drukken.

Het was echter Eindhoven dat op voorsprong kwam. Na een goede steekpass van Collin Seedorf werd de bal door invaller Evan Rottier goed teruggelegd, waarna Dorenbosch de bal via de grond raak knikte. Vervolgens ging Almere op zoek naar de gelijkmaker, maar nog steeds leek de handrem er soms iets te veel op te staan. Het bleef voor de bezoekers bij twee dreigende corners, terwijl Eindhoven in de slotfase nog twee (ongevaarlijke) schoten produceerde. Met de 1-0 overwinning heeft Eindhoven zichzelf een goede uitgangspositie verschaft voor de tweede kwartfinale, maar is er nog niets beslist.

Man of the match: Jort Borgmans.