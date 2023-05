Feyenoord-fan Hannie blikt terug op interview: 'Zoveel berichten, ook van Ajacieden'

Hannie Sneepels veroverde tijdens de huldiging van Feyenoord de harten van voetbalminnend Nederland. De supporter van de landskampioen verscheen met een foto van haar overleden zoon Hobie op De Coolsingel. Haar interview met ESPN-verslaggever Sinclair Bischop ging viraal en leverde honderden reacties op.

"Er zijn zoveel berichten gekomen. Te veel om op te noemen", aldus Hannie over het veelbesproken interview bij ESPN. "Ik heb een keertje tot twee uur 's nachts zitten lezen. Ook van Ajacieden. Dat ze me sterkte wensten en knuffels gaven. Heel veel mensen wilden wat voor me doen. Ik word er helemaal mee overspoeld. Ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar voor alle mooie reacties. Ik heb het niet voor mezelf gedaan, maar voor mijn kind."

Feyenoord-supporter Marc van den Bor besloot een crowdfundingsactie op te zetten en legde bij ESPN uit waarom. "Ik had zondag en maandag uitbundig feestgevierd. Ik kwam thuis, in alle rust, biertje erbij. Toen ik de televisie aanzette zag ik het interview met Hannie. Ik breek dan. Nou ben ik een beetje een zacht ei. Maar dit vond ik wel heel heftig en toen dacht ik; er moet iemand iets voor haar doen." De actie leverde al duizenden euro's op voor de geliefde Feyenoord-fan.

Het bedrag zal uiteindelijk in iets tastbaars worden gestoken voor Hannie. Het is de bedoeling dat haar tuin gedaan wordt. Ook dat doet haar weer denken aan zoon Hobie, die in december vorig jaar overleed. "Mijn zoon hield altijd de tuin bij. Grasmaaien en dat soort dingen. Hij is er nu niet meer, dus moet ik het zelf doen. Ik zou heel erg blij zijn als mijn tuintje betegeld kan worden. Dan ben ik een heel gelukkig mens."