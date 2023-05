Feyenoord heeft plots veel grotere kans om schakel uit kampioensploeg te behouden

Feyenoord kan Sebastian Szymanski tegen dezelfde voorwaarden nog een seizoen huren. De wereldvoetbalbond FIFA heeft de tijdelijke regels voor spelers van Russische clubs met een jaar verlengd.

Feyenoord huurde Szymanski dit seizoen met een optie tot koop van naar verluidt tien miljoen euro. Volgens 1908.nl zal de club die optie niet lichten, maar kan de Pool onder dezelfde voorwaarden nog een seizoen gehuurd worden van Dinamo Moskou.

Dat lijkt nu een realistisch scenario, want Szymanski en Feyenoord bereikten eerder deze maand al een persoonlijk akkoord over een langer verblijf. Het andere denkbare scenario is dat het contract van Szymanski wordt losgekoppeld; als speler van een Russische club mag hij eenzijdig zijn arbeidscontract opzeggen. Dan zou hij naar iedere club kunnen gaan.

De 24-jarige aanvallende middenvelder speelde dit seizoen 39 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 10 keer scoorde en 7 assists gaf. Zijn contract in Moskou loopt in principe door tot medio 2026, maar vormt dus geen obstakel voor een transfer.

