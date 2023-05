Feyenoord-trainers genoemd, play-offduels en hoofdrol Cristiano Ronaldo | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 23 mei.

'Feyenoord denkt aan deze trainers als opvolger van Slot'

Feyenoord houdt op de achtergrond al serieus rekening met een vertrek van trainer Arne Slot. De Rotterdammers zoeken op de trainersmarkt alvast voorzichtig naar een nieuwe eindverantwoordelijke, voor als de hoofdcoach daadwerkelijk besluit om naar Tottenham Hotspur te verkassen. De eerste namen worden concreet genoemd. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Genee komt met opmerkelijke naam als opvolger Slot bij Feyenoord

Feyenoord heeft mogelijk ook Maurice Steijn (49) op het oog als potentiële opvolger van Arne Slot. De Rotterdammers kijken op de trainersmarkt verder omdat mogelijk de succescoach vertrekt. Er is dus ook een optie dat ze shoppen bij stadsgenoot Sparta Rotterdam. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

VVV verzorgt heerlijke ommekeer in Venlo en deelt eerste dreun uit aan Willem II

VVV-Venlo heeft dinsdagavond in de nacompetitie een eerste tik uitgedeeld aan Willem II. De ploeg van trainer Rick Kruys boog in eigen stadion een 0-2 achterstand om in een knappe 3-2 overwinning. Aanstaande zaterdag (16.30 uur) staat de return op het programma in het Koning Willem II Stadion. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

NAC Breda eert overleden clubicoon met nipte overwinning op MVV Maastricht

NAC Breda heeft dinsdagavond een eerste stap gezet naar de halve finale van de nacompetitie. De ploeg van trainer Peter Hyballa bleek, op een voor de Bredanaars emotionele avond, met 1-0 te sterk voor MVV Maastricht. Aanstaande zaterdag (20.00 uur) staat de return op het programma in Stadion De Geusselt. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Bizarre beelden: boze Van Bommel daalt af naar perstribune van Rat Verlegh Stadion

Mark van Bommel is dinsdagavond aandachtig toeschouwer bij het play-off duel van MVV Maastricht met NAC Breda. De trainer van Antwerp FC is in Breda om zijn zonen Ruben van Bommel en Thomas van Bommel, beiden spelend voor MVV, aan het werk te zien, al begint laatstgenoemde vanavond op de reservebank. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Cristiano Ronaldo kan er niet meer tegen en wil vluchten naar Europa'

Cristiano Ronaldo (37) wil terugkeren naar de Europese velden. De Portugese superster heeft het wel gezien in Saudi-Arabië en zint op een terugkeer in de komende zomer. Of er veel belangstelling is voor zijn diensten, dat valt nog te bezien. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Cristiano Ronaldo staat met fantastisch doelpunt van afstand op in titelrace

Cristiano Ronaldo is dinsdagavond goud waard voor Al Nassr in de topwedstrijd tegen Al Shabab. De Portugese superster zette Al Nassr na een uur voetballen op een 3-2 voorsprong met een fraai schot vanbuiten de zestien. De wedstrijd tussen Al Nassr en Al Shabab is het duel tussen de nummer twee en drie van de competitie van Saoedi-Arabië. Het Al Nassr van Ronaldo heeft (virtueel) met nog twee speelrondes voor de boeg drie punten minder dan koploper Al-Ittihad. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Moslims wereldwijd smullen: Cristiano Ronaldo viert doelpunt op ‘islamitische’ wijze

Cristiano Ronaldo heeft zijn doelpunt voor Al Nassr in de topwedstrijd tegen Al Shabab dinsdagavond op bijzondere wijze gevierd. De Portugese superster verrichtte na zijn treffer de Sujud: de buiging die moslims maken bij het bidden. De doelpuntenviering van Ronaldo leidde vooral onder moslims wereldwijd tot lof. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!