Gemeente Rotterdam dolblij met 'helden' van Stadsbeheer: Coolsingel binnen kortste keren weer netjes

De verwachting was dat het een gekkenhuis van jewelste zou gaan worden en dat werd het ook. Feyenoord kroonde zich zondag dankzij een zege op Go Ahead Eagles voor de zestiende keer in de historie tot kampioen van Nederland en dat zorgde voor een enorm feest in de binnenstad van Rotterdam. De straten werden na het duel met de Deventenaren al overgenomen door dolblije supporters van Feyenoord en dat was maandag niet anders. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb kwamen zo'n 100.000 mensen op de huldiging op de Coolsingel af.

Dat daar groots feest is gevierd is nu al bijna niet meer terug te zien. Met dank aan de 'helden van Stadsbeheer', zoals de gemeente Rotterdam hen noemt.