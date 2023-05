Humberto Tan verbaasd door woede-uitbarsting van Kevin De Bruyne

In de studio van RTL7 klonk woensdagavond verbazing over een moment in de wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid. Kevin De Bruyne kreeg het aan het begin van de tweede helft verbaal aan de stok met zijn trainer Pep Guardiola.

Op televisiebeelden was te zien dat Guardiola zich aan de zijlijn meldde om De Bruyne ergens op te wijzen, waarna de Belg fel van zich afbeet. Humberto Tan was er verbaasd door. `'Ik vond het een opvallend moment. Je staat in de halve finale tegen Real Madrid. Je omsingelt ze, je bent veruit de beste. En dan ontstaat er toch een moment tussen De Bruyne en Guardiola. Ik noem het maar even de haat-liefdeverhouding tussen die twee", zei de presentator.

Op dat moment stond Manchester City met 2-0 voor. Guardiola schreeuwde naar De Bruyne toen de spelmaker de bal kwijtraakte aan Éder Militão. "Kennelijk is Guardiola ergens over geïrriteerd, dat De Bruyne die bal daar niet moet verliezen. En daarna de knuffel. Vier of vijf tikjes op de billen."

Jan Boskamp was minder verbaasd door de reactie van De Bruyne, want hij weet dat de aanvallende middenvelder fel kan reageren. "Ik moet zeggen: Guardiola wil hem altijd op scherp zetten. De Kev reageert soms, want het is echt een gifkikkertje. Als hij kwaad wordt kan hij echt een rode kop krijgen, die zie je nu ook. Dan heeft hij er echt de ziekte in. Dan maakt het echt niet uit wie er voor hem staat en zegt hij wat hij denkt."

"Ik heb wel het gevoel dat het een haat-liefdeverhouding is tussen De Kev en Guardiola hebben", concludeerde Boskamp, waarna Theo Janssen aanvulde: "Aan de andere kant moet dit ook kunnen. Een speler reageert vanuit een bepaalde emotie. Hij probeert uit een omschakelmoment wat te creëren, dat gaat niet goed. Maar het zal niet alleen dat moment zijn geweest. Daarna geven ze elkaar een knuffel en is het voorbij."