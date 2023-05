Inter naar de CL-finale, Ajax haalt opgelucht adem en transfernieuws uit Eindhoven | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 16 mei.

Inter overleeft sterkte eerste helft Milan en keert na dertien jaar terug in Champions League-finale

Internazionale keert na dertien jaar terug in een finale van de Champions League. De ploeg van Simone Inzaghi stond na de eerste halve finale tegen AC Milan al met één been in die eindronde en hield tijdens de return vrij gemakkelijk stand. In de tweede helft kon I Nerazzurri via Lautaro Martínez de wedstrijd helemaal naar zich toe trekken (1-0). Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ajax maakt het zichzelf onnodig moeilijk maar wint inhaalduel bij gedegradeerd Groningen

Ajax heeft het inhaalduel tegen FC Groningen met 2-3 weten te winnen. Nadat de FC Groningen-supporters er zondagmiddag na negen minuten voor hadden gezorgd dat het duel gestaakt moest worden, werd de wedstrijd dinsdagmiddag in een lege Euroborg hervat. Ajax maakte het zichzelf nog verdacht lastig bij het gedegradeerde Groningen, maar won uiteindelijk wel. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



PSG wil Sangaré: PSV houdt vast aan hoge vraagprijs

Paris Saint-Germain heeft concrete belangstelling voor PSV's controleur Ibrahim Sangaré. De middenvelder werd in de Franse media al gelinkt aan de topclub, maar dat nieuws is inmiddels door het Eindhovens Dagblad en Voetbal International bevestigd. Er moet 37 miljoen euro op tafel te komen voor de Ivoriaan, die derhalve bezig lijkt aan zijn laatste maanden als PSV'er. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



KNVB niet te vermurwen: regels voor stilleggen blijven het hele seizoen van kracht

De KNVB gaat pas na afloop van het huidige seizoen de aangescherpte regels voor het stilleggen van duels evalueren. Dat betekent dat zowel de laatste twee speelronden van de Eredivisie als de play-offs om Europees voetbal en die om promotie/degradatie mogelijk gevaar lopen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Groningen-verdediger Blokzijl mist restant Ajax-thuis om opmerkelijke reden

FC Groningen-verdediger Thijmen Blokzijl (18) is dinsdagmiddag niet in de Euroborg aanwezig als zijn club het restant van het duel met Ajax afwerkt. Het dit seizoen doorgebroken talent buigt zich enkele kilometers verderop over een schoolexamen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Hartverwarmende acties op touw gezet voor Feyenoord-fan Hannie

Er zijn prachtige initiatieven gestart in Rotterdam-Zuid. Vanuit Feyenoord-fan Marc van den Bor is een initiatief gekomen om zijn mede-supporter Hannie een steuntje in de rug te geven. De vrouw stond maandag tijdens de huldiging ESPN te woord en brak daarin, omdat ze daar eigenlijk met haar overleden zoon had willen staan. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!