Keihard oordeel over rellen AZ en Groningen: 'Clubs hebben het niet goed op orde'

AZ en FC Groningen hebben in de ogen van Will van Rhee, veiligheidsexpert van de FIFA, niet goed ingespeeld op de aanwijzingen dat er rellen uit zouden gaan breken voorafgaand aan hun thuisduels met respectievelijk West Ham United en Ajax. Hij verwijt de clubs dan ook dat het in beide gevallen stevig uit de hand liep.

Supporters van FC Groningen zorgden er vorig weekend voor dat het thuisduel met Ajax op zondagmiddag nog geen tien minuten duurde. Nadat er tot twee keer toe vuurwerk op het veld belandde en ook een toeschouwer het veld betrad met een spandoek met daarop een boodschap voor het bestuur, werd de wedstrijd gestaakt en op dinsdagmiddag in een leeg stadion vervolgd. AZ werd donderdagavond uitgeschakeld in de halve finale van de Conference League, waarna een deel van de fans in het AFAS Stadion de confrontatie met die uit Engeland zocht.

Dat was dus te voorkomen geweest, zegt Van Rhee tegenover de NOS. "Problemen kunnen worden voorkomen als de organisatie goed is. Vooraf was er informatie dat het mis zou kunnen gaan. Toch braken er rellen uit. Dat heb je het dus als club niet goed op orde", meent de man die al achttien jaar als senior security officer verbonden is aan de wereldvoetbalbond.

Rekening

Het bevreemdt Van Rhee dat er niet voldoende beveiliging aanwezig was in Alkmaar. "Het is toch te gek voor woorden dat er één grote stevige West Ham-supporter woedende hooligans probeert tegen te houden? Waar zijn de stewards? Niet met genoeg, en niet op de plek waar ze horen te zijn", concludeert hij dan ook. Bovendien moet er veel steviger opgetreden worden tegen de veroorzakers, meent Van Rhee. "Als ik hoor dat er bij AZ nog steeds geen aanhoudingen zijn verricht, dan snap ik dat niet. Je kent de potentiële raddraaiers, je ziet wat er gebeurt met slimme camera's. Identificeer ze en zorg dat de rekening bij hen terecht komt."

