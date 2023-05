Kenneth Perez: 'Berghuis zadelt Ajax op met een probleem: geweld in Ajax-pak'

Kenneth Perez keurt het gedrag van Steven Berghuis na FC Twente – Ajax af. De boze aanvaller van Ajax deelde een vuistslag uit richting een supporter; volgens een anonieme getuige gebeurde dat nadat ploeggenoot Brian Brobbey werd uitgescholden voor 'kankerzwarte'.

"Weet je wat het is met dat soort dingen… We zitten in een samenleving die alsmaar erger wordt, waarin iedereen vindt dat ze zich alles kunnen permitteren, waar de normen en waarden echt vervagen en naar beneden gaan", zegt Perez bij Dit was het Weekend. "We leven in een land waarin politici eerder wel dan niet beveiligd worden. In zo'n land leven we. Het is goed dat je voor je ploeggenoot opkomt, maar geweld is natuurlijk nooit de oplossing."

Volgens Perez moeten voetballers ervan uitgaan dat ze op allerlei manieren bejegend kunnen en zullen worden. "Als je een publiek persoon bent, dan moet je er bijna van uitgaan dat mensen vervelende dingen tegen je gaan zeggen, van tevoren moet je dat weten en rustig kunnen blijven. Wat er ook gebeurt, je moet eigenlijk van het ergste uitgaan, omdat de samenleving zo erg is geworden. Als iemand naar je toekomt, moet je al uitgaan van iets ergs, dan word je soms verrast als het aardig blijkt te zijn."

"Je mag je nooit ofte nimmer zo laten gaan als Berghuis, ondanks dat hij teleurgesteld is over de nederlaag en dat zijn ploeggenoot wordt uitgescholden. Geweld is natuurlijk nooit de oplossing, nooit. Het is heel dom wat Berghuis hier heeft gedaan. Hij zadelt Ajax op met een probleem, of met een issue, wat doe je met zo iemand? In een Ajax-pak, onder werktijd, oefent hij geweld uit. Wat ga je daarmee doen? De context is zeer belangrijk ja, maar je moet nooit geweld gebruiken. We hebbend de afgelopen jaren alles gehoord en gezien in de stadions, dan kan je bijna niet verrast worden door zoiets."