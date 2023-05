Krankzinnige avond in Utrecht kent bizar einde: Volendam en Excelsior sprokkelen | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 12 mei.

Utrecht klopt RKC in duel met dubbele staking en discutabele beslissing scheidsrechter

FC Utrecht heeft zich zaterdagavond verzekerd van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Michael Silberbauer won in Stadio Galgenwaard met 1-0 van RKC Waalwijk, dat ook nog droomt van Europa. In Utrecht had RKC reden tot klagen over de scheidsrechter. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Bizarre beelden: spelers Utrecht en RKC komen met statement na tweede stillegging

Het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk is op bizarre wijze geëindigd. Nadat scheidsrechter Ingmar Oostrom de wedstrijd in blessuretijd voor de tweede keer had stilgelegd kwamen de spelers van beide clubs met een duidelijk statement in het restant. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Lionel Messi belandt bij rentree voor Paris Saint-Germain in hel op aarde

Lionel Messi heeft zaterdagavond (21.00 uur) zijn rentree gemaakt voor Paris Saint-Germain in de thuiswedstrijd tegen Ajaccio. De Argentijnse superster keerde terug van een disciplinaire schorsing, maar hoefde van een groot deel van de Parijse thuisfans niet op een warm welkom te rekenen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

FC Volendam dankt Mbuyamba en boekt cruciale overwinning in de strijd tegen degradatie

FC Volendam heeft zaterdagavond een enorme stap gezet richting nog een seizoen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk bleek in het eigen Kras Stadion met 2-1 te sterk voor het verrassende Sparta Rotterdam. Xavier Mbuyamba was met twee doelpunten de grote man namens de Volendammers. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Excelsior doet zichzelf in Friesland tekort in strijd om lijfsbehoud

In de strijd om respectievelijk de play-offs om Europees voetbal en die tegen degradatie zijn sc Heerenveen en Excelsior weinig opgeschoten met een punt. In Friesland eindigde het onderlinge duel in een 0-0 gelijkspel, waarmee vooral de bezoekers uit Kralingen zichzelf tekort deden. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Malen en Haller houden Dortmund in de race voor zenuwslopende Bundesliga-ontknoping

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de achtervolging op Bundesliga-koploper Bayern München. Op eigen veld werd met 5-2 gewonnen van Borussia Mönchengladbach, waardoor het verschil op de ranglijst met nog twee wedstrijden te spelen nog altijd één enkel punt is. Donyell Malen was met de vroege openingstreffer andermaal van groot belang voor BVB. Het hele artikel lezen? Klik hier!