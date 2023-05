Kwakman wist niet wat hij zag: 'Als zelfs hij op een gegeven moment niet meer weet wat hij moet doen...'

Manchester City heeft zich woensdagavond op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale van de Champions League. Waar de heenwedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid vorige week nog gelijk op ging, daar hadden de Madrilenen in het Etihad Stadium geen schijn van kans. Volgens Kees Kwakman was het veelzeggend dat zelfs Luka Modric niet meer wist wat hij met de bal moest doen.

Tijdens het heenduel in Madrid wist Real zich nog te herstellen van een lastige openingsfase, opende het zelfs de scoren en was het in de tweede helft de bovenliggende partij. Maar in het Etihad Stadium kwam de formatie van coach Carlo Ancelotti er totaal niet aan te pas. “Ik vond dit voor het eerst, en je ziet dat niet vaak omdat het natuurlijk het allerhoogste niveau is, maar écht afdruipen”, zei Jan Joost van Gangelen woensdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Als zelfs Modric op een gegeven moment niet meer weet wat hij met de bal moet doen, dan weet je dat ze echt geen kant op konden”, vulde Kwakman de presentator aan.

“Want zelfs hij kon niet meer uit de drukte komen, waar hij normaal toch oplossingen ziet, met hakjes of buitenkant voet”, aldus Kwakman. Ook de Spaanse media waren verbijsterd over het optreden van Modric en gaven hem een bijzonder laag rapportcijfer. De Kroaat is overigens niet de enige die veel kritiek over zich heen krijgt, want zijn ploeggenoten hadden eveneens weinig in de melk te brokkelen. “City was de eerste 20-25 minuten grandioos. Die goal (de 1-0 van Bernardo Silva, red.) viel toen een beetje, maar ze hadden eigenlijk daarvoor al twee keer moeten scoren met Haaland”, zag Kwakman. “Na rust ging Real wel een beetje verder naar voren en kwam City er wat minder uit, maar je voelde aan alles dat ze kansloos waren.”

Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad vond het zelfs pijnlijk om te zien hoe Real Madrid tegen het einde van de wedstrijd in een grote rondo van Manchester City van de ene naar de andere kant werd gespeeld. Van Gangelen zag Real Madrid dusdanig matig voor de dag komen dat hij het gevoel kreeg dat het om een wedstrijd in de groepsfase ging. “Bij Real zie je natuurlijk wel vaker dat de tegenstander de overhand heeft en ze je aan de bal laten”, aldus Kwakman.