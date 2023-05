Recordbreker Onana krijgt boodschap van directeur: 'Ik sluit het uit'

André Onana gaat deze zomer niet zomaar vertrekken bij Internazionale. Dat geeft Inter-directeur Giuseppe Marotta aan. De keeper wordt al een tijd in verband gebracht met clubs als Chelsea en Manchester United, maar lijkt volgend jaar gewoon in Milaan te spelen.

Inter haalde Onana deze zomer transfervrij weg bij Ajax. In zijn eerste jaar bij de Italianen maakt de Kameroener een goede indruk en hield tegen stadgenoot AC Milan voor de zevende keer de nul, wat een record betekent in de Champions League.

Onana kwam dus gratis over en is ook niet de enige speler die voor een schijntje kwam naar Inter. “Samen met Ausilio en Baccin hebben we ons gericht op spelers die weinig kosten: ik denk aan Dzeko, Darmian en Mkhitaryan”, zegt Marotta tegen La Gazzetta dello Sport. “Eenmaal aangekomen in Milaan bleken ze opgewassen tegen deze club (AC Milan, red). Onana is een van hen. Afscheid voor veertig miljoen? Ik sluit het uit: we willen hem niet in de markt zetten en de man draagt graag ons shirt.”

Bij Inter spelen ook nog de Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De rechtsback wordt ook al meerdere malen in verband gebracht met een clubs uit de Premier League, terwijl de centrale verdediger na dit seizoen over een transfervrije status beschikt. De kans bestaat nog wel dat De Vrij gaat bijtekenen bij de Milanese club.