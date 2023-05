Onrust bij Ajax neemt nóg verder toe: Van der Sar vertrekt, speculaties over opvolger én nieuwe trainer | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 30 mei.

De Telegraaf pakt uit met trainersnieuws Ajax: binnen 48 uur beslissing, Noor én Deen worden genoemd

Als we De Telegraaf moeten geloven, neemt Ajax binnen 48 uur een beslissing over het hoofdtrainerschap. John Heitinga werd eind januari aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder en lag een tijdje op pole position om ook volgend seizoen voor de groep te staan. Volgens de krant is Heitinga 'formeel' nog een kanshebber, maar heeft technisch directeur Sven Mislintat ook twee Scandinavische trainers op het lijstje staan: Kjell Knutsen én Kasper Hjulmand.

Ajax deelt profielschets opvolger Van der Sar, eerste namen genoemd

Ajax moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Edwin van der Sar kondigde dinsdagochtend aan dat hij vertrekt na het lopende seizoen. Over diens opvolger is door de clubleiding al een profiel geschetst en daardoor vallen er ook de eerste namen.

Mike Verweij viel iets op aan presentatie Ajax-aanwinst Branco van den Boomen

Het seizoen is nog maar net voorbij en de transfermarkt moet officieel z'n deuren nog openen, maar Ajax heeft de eerste aanwinst voor volgend seizoen al binnen. De Amsterdammers maakten de komst van Branco van den Boomen maandag wereldkundig. Mike Verweij volgde de ontwikkelingen rond de transfer nauwlettend op de voet en viel op dat John Heitinga nergens te bekennen was. Dat duidt volgens de Ajax-volger maar op één ding.

VVV-Venlo kan tiental van Almere City niet breken en zorgt voor spannende return

VVV-Venlo en Almere City hebben elkaar in de jacht op een ticket voor de Eredivisie in evenwicht gehouden. De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie sloten hun eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs donderdagavond af met een 1-1 gelijkspel. De bezoekers besloten het duel met tien man.

Ajax wil een nieuwe spits aantrekken: Sky Sport-journalist noemt Joshua Zirkzee als optie

Ajax hoopt zich in de zomer te versterken met een nieuwe centrumspits. De Amsterdammers telden vorig jaar bijna twintig miljoen euro neer voor Brian Brobbey en ook Dusan Tadic speelde regelmatig in de punt van de aanval, maar een nummer 9 staat desondanks op het verlanglijstje. Ajax is gecharmeerd van Fábio Silva en nu wordt ook de naam van Joshua Zirkzee genoemd. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport houdt de nummer drie van de Eredivisie diens situatie in de gaten.

Promes wordt vervolgd voor drugssmokkel: het OM spreekt van 'honderden kilo's cocaïne'

Terwijl Quincy Promes in Rusland zijn brood verdient als voetballer van Spartak Moskou, komen er in Nederland steeds meer strafbare feiten aan het licht. De oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax wordt al verdacht van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij in Abcoude eind juli 2020 en nu is bekend geworden dat hij wordt vervolgd voor 'de invoer van twee partijen van honderden kilo's cocaïne'. Dat meldt Het Parool althans.

Pérez voorziet Ajax van advies in zoektocht naar opvolger Van der Sar en noemt verrassende optie

Ajax moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Edwin van der Sar kondigde dinsdagochtend, twee dagen na het laatste competitieduel van een dramatisch seizoen, te vertrekken uit Amsterdam. Kenneth Pérez verwacht dat er heel veel mensen zijn die Van der Sar willen opvolgen, maar dat Ajax in z'n zoektocht wel duidelijke eisen moet stellen.