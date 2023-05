Opvallend moment tussen Guardiola en De Bruyne: oefenmeester geeft een verklaring

Manchester City speelde woensdagavond in de eerste helft van het tweede duel met Real Madrid in de halve finale van de Champions League misschien wel het beste voetbal van het seizoen. De ploeg van trainer Josep Guardiola ging met een 2-0 voorsprong rusten en begon dus met een comfortabele marge aan de tweede helft. Maar al snel na de pauze deed zich een opvallend moment voor: Kevin de Bruyne had het even helemaal gehad met zijn trainer.

Voor De Bruyne was ook in de eerste 45 minuten van de return tegen Real Madrid een belangrijke rol weggelegd. Manchester City opende uitstekend en kreeg via Erling Haaland twee serieuze kansen op de 1-0, maar beide keren stond Real Madrid-doelman Thibaut Courtois in de weg. De goalie was echter kansloos op een inzet van Bernardo Silva, die fraai werd vrijgespeeld door De Bruyne. Silva maakte in de eerste helft ook nog de 2-0, waardoor Manchester City na 45 minuten al met anderhalf been in de finale stond.

In de tweede helft moest blijken of de ploeg van Guardiola z’n lessen had getrokken uit de confrontatie met Real Madrid in het afgelopen seizoen. Toen was Manchester City ook hard op weg naar de finale, maar gaf het een voorsprong van twee doelpunten in de slotfase nog uit handen. Guardiola was op zijn hoede voor een nieuwe Madrileense comeback en hoopte dat zijn spelers na de pauze vooral met hun verstand zouden spelen. Dat deden ze uiteindelijk, maar daar leek wel een discussie tussen Guardiola en De Bruyne voor nodig te zijn.

De Bruyne verloor na een paar minuten spelen in de tweede helft de bal en kreeg vervolgens op zijn dak van Guardiola. Daar was de Belgische spelmaker echter niet van gediend en dat liet hij weten ook. Guardiola kwam er na afloop op terug. “Bij 2-0 hebben we veel gehaast. Meteen na de pauze verloor Ilkay Gündogan de bal, Kevin maakte drie transities die niet nodig waren en we haastten ons te veel terwijl we het tegenovergestelde moesten doen. De bal laten vallen en opendraaien, laten vallen en opendraaien”, werd de oefenmeester geciteerd door Movistar. “Maar dat is normaal. Het komt dichtbij, je haast je. Het heeft ons meer gekost, alhoewel we over het algemeen een uitzonderlijke wedstrijd speelden.”

Na zijn assist voor de openingstreffer van Silva had De Bruyne ook nog een aandeel in de 3-0. Een vrije trap van de Belg werd uiteindelijk via Manuel Akanji en Real Madrid-verdediger Eder Militão gepromoveerd tot doelpunt. Daarmee was de wedstrijd én het tweeluik tussen Manchester City en Real Madrid definitief beslist.