Paris Saint-Germain komt met verrassende update over Lionel Messi

Lionel Messi heeft maandag de training van Paris Saint-Germain hervat. Dat zorgt op social media voor verbaasde reacties, want men ging ervan uit dat de 35-jarige aanvaller nog een week niet welkom zou zijn op de club.

Messi zette vorige week kwaad bloed in Parijs door zonder toestemming van zijn club naar Saoedi-Arabië af te reizen. De Argentijnse aanvaller werd voor twee weken geschorst en miste om die reden zondagavond de uitwedstrijd tegen Troyes (1-3).

Het lijkt erop dat de schorsing is ingekort, want Messi verscheen maandagmorgen weer op het trainingsveld van Paris Saint-Germain. Mogelijk is de Argentijn weer welkom nu hij openlijk zijn excuses heeft aangeboden voor het missen van een training.

Over de toekomst van Messi is nog veel onzeker. Volgens Franse media is de kans levensgroot dat de Argentijnse aanvaller zijn contract in het Parc des Princes niet gaat verlengen. FC Barcelona zou werk maken van de terugkeer van de verloren zoon, terwijl ook Al-Hilal (Saoedi-Arabië) en Inter Miami (Verenigde Staten) worden genoemd als opties.

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

