Schalke 04 wil bij handhaving graag verder met Nederlandse 'troefkaart'

Schalke 04 wil ook komend seizoen gebruik maken van de diensten van verdediger Sepp van den Berg. De huurling van Liverpool stond een groot deel van het seizoen buitenspel met een zware enkelblessure, maar heeft in de momenten dat hij wel fit was, voldoende indruk gemaakt.

Het Duitse medium Westdeutsche Allgemeine Zeitung schrijft over de interesse van Schalke 04 in een langer verblijf van de jonge Nederlander. Door de slechte financiële situatie van de Duitse degradatiekandidaat is een koopdeal geen optie, maar als Van den Berg zijn in 2024 aflopende contract bij The Reds verlengt, dan is een nieuw seizoen verhuurd worden, wellicht wél een mogelijkheid.

"We weten wat we hebben aan Sepp en Sepp weet wat hij heeft aan Schalke 04", liet sportief directeur Gerald Asamoah zich ontvallen. Daarvoor is het wel cruciaal om in de Bundesliga te blijven, anders zal Van den Berg sowieso terugkeren naar Liverpool. "We hopen vurig dat we in de Bundesliga blijven. Dan is er zeker een kans om Sepp over te halen nog een jaar te blijven."

De jonge Nederlander zelf staat zeker open voor een langer verblijf bij Schalke 04. Op de momenten dat hij fit was, kreeg hij namelijk speeltijd en uitzicht op een basisplaats in Gelsenkirchen. "De Bundesliga biedt geweldige kansen voor mij. Als Schalke me wil behouden, sta ik er zeker voor open om te blijven", gaf hij groen licht voor een langer verblijf als de club erin blijft.

Van den Berg maakte in 2019 de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, voor wie hij vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Bij Preston North End deed hij ervaring op en bij Schalke 04 staat de teller op zes officiële duels. Afgelopen weekend had hij zijn eerste basisplaats na zijn blessureleed en maakte een meer dan goede indruk tegen FSV Mainz. Door de zege werd hij door Sportschau in het team van de week opgenomen. WAZ beloonde het optreden met een 2, waar 1 het hoogste cijfer is op een schaal van zes. 'Een troefkaart van Schalke in de degradatiestrijd', schreef Ruhr Nachrichten over de Nederlander.