Straf voor AZ in aantocht, maar Valentijn Driessen ziet ook reden voor UEFA om hand in eigen boezem te steken

Een sanctie voor AZ lijkt onvermijdelijk na de rellen van donderdagavond. Pantelis Hatzidiakos zei al te vrezen voor een straf van de UEFA, zoals een wedstrijd zonder publiek in het nieuwe Europese seizoen, en ook Valentijn Driessen denkt dat de Europese voetbalbond werk gaat maken van de zaak.

Na de wedstrijd liet algemeen directeur Robert Eenhoorn weten dat de club verplicht was om tweehonderd toegangskaarten te reserveren op de hoofdtribune voor de bezoekende club, zoals dat andersom ook in Londen gebeurde. Toen richtten West Ham-fans zich op de familieleden van AZ-spelers, hoewel een confrontatie werd voorkomen. Donderdag lukte dat niet, ondanks dat Eenhoorn eerder zei in te staan voor de veiligheid van alle bezoekers uit Londen en in het bijzonder voor de groep die een plaats kreeg op de hoofdtribune.

"Uiteindelijk kon Eenhoorn z'n afgegeven garanties niet waarmaken, waarbij hij vooraf niet kon vermoeden dat de frustraties zo diep zaten dat een stel hooligans een compleet hekwerk tussen twee tribunedelen omver trokken om zich toegang te verschaffen tot de hoofdtribune", schrijft Driessen in een column voor De Telegraaf.

Hij verwacht dat de UEFA gaat ingrijpen, maar hoopt dat de bond ook bij zichzelf te rade gaat. "Deze slechte beurt van AZ zal bij de UEFA in Nyon bovenop de stapel terechtkomen met de aanwezigheid in het stadion van de hoogste veiligheidsofficier van de Europese voetbalbond. Alleen zal de UEFA de hand ook in eigen boezem moeten steken en zich afvragen of het nog langer verantwoord is om plaatsen voor de bezoekers te eisen in dat deel van het stadion."