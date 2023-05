Taylor, Pedersen en Kuyt houden gemoederen bezig met opvallende roddels | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 22 mei.

'Break: Manchester United meldt zich voor Neymar, eerste gesprekken zijn gestart'

Volgens het Franse L’Équipe is Manchester United in gesprek met Paris Saint-Germain over een zomertransfer van sterspeler Neymar. De doorgaans goed ingevoerde krant meldt dat de ploeg van Erik ten Hag al contact heeft gehad met de Parijzenaren over een overgang aan het einde van het seizoen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Eindhoven zet eerste stapje richting de Eredivisie met zege op Almere City

Met een 1-0 overwinning op Almere City heeft FC Eindhoven een klein stapje gezet richting de Eredivisie. In eigen huis besliste Dyon Dorenbosch een kansarme wedstrijd met een puike kopbal. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Algemeen Dagblad onthult waanzinnig hoge afkoopsom die Feyenoord eist voor Slot

Feyenoord wil een gigantische afkoopsom zien voor Arne Slot, zo meldt het Algemeen Dagblad. De trainer heeft een contract tot medio 2025 en heeft pas vanaf volgend jaar een contractuele afkoopsom. Momenteel kan Feyenoord dus vragen wat het wil. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Dirk Kuyt in relatiecrisis: 'Heb je daar dan je huwelijk voor weggegooid...'

Dirk Kuyt (42) heeft te maken met een tegenslag in zijn persoonlijke leven. Volgens Juicechannel is er sprake van een crisis in zijn relatie met Kate Ruinemans (32). Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Kenneth Taylor stuurt e-mail naar Yvonne Coldeweijer en ontkent affaire met vriendin van Feyenoorder

Ajax-middenvelder Kenneth Taylor heeft zich genoodzaakt gevoeld om te reageren op een gerucht dat op sociale media rondgaat. Yvonne Coldeweijer had vernomen dat Noor Omrani, de vriendin van Feyenoord-verdediger Marcus Pedersen, zou zijn vreemdgegaan met Taylor. Dat gerucht heeft ze inmiddels verwijderd en wordt ontkend door Taylor. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Newcastle United na twintig jaar terug in Champions League; Leicester City op rand van degradatie

Newcastle United keert na een afwezigheid van twintig jaar terug in de Champions League. Door een 0-0 gelijkspel tegen Leicester City zijn the Magpies verzekerd van een plek in de top vier van de Premier League. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!