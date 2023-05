Uitspraak Eringa leidt tot grote verbazing: ‘Volgens mij ligt de oplossing voor Ajax voor het oprapen…’

Edwin van der Sar maakte dinsdagmorgen bekend een punt te zetten achter zijn periode als algemeen directeur van Ajax. De voormalig doelman is gevraagd of hij tot 1 augustus wil aanblijven, zodat de club alle tijd heeft om op zoek te gaan naar een vervanger. Dat is wat Pier Eringa, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft gezegd in een reactie op het vertrek van Van der Sar althans. Mike Verweij vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Ajax zoveel tijd nodig heeft om een nieuwe algemeen directeur te strikken.

“Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies. Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken”, stelt Eringa in het persbericht dat Ajax dinsdagochtend verstuurde. Verweij begrijpt er niks van. “Ik vind het onbegrijpelijk dat Ajax twee maanden nodig heeft om een nieuwe algemeen directeur te vinden, want volgens mij ligt de oplossing voor het oprapen”, zegt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Verweij doelt op Jordi Cruijff, die na dit seizoen vertrekt bij FC Barcelona.

“Ik weet dat Maurits Hendriks niets liever wil dan algemeen directeur worden, maar het zou natuurlijk belachelijk zijn als een hockeyer algemeen directeur van Ajax wordt”, stelt Verweij, om vervolgens over Cruijff te beginnen. “Volgens mij is de oplossing heel simpel. Jordi Cruijff heeft bedankt bij FC Barcelona. Menno Geelen loopt al heel lang mee en die heeft het commercieel echt op een veel hoger plan getild bij Ajax. Ik denk dat als je Cruijff algemeen directeur én boegbeeld maakt, onder de vleugels van Geelen inwerkt en Hendriks promoveert tot operationeel directeur, dat je dan een prima team hebt.”

Cruijff wordt in de wandelgangen inderdaad genoemd als mogelijke vervanger van Van der Sar. Niet in de laatste plaats omdat Peter Bosz tóch weer de belangrijkste kandidaat lijkt om met ingang van volgend seizoen als hoofdtrainer aan de slag te gaan in Amsterdam. Cruijff en Bosz werkten in het verleden samen in Israël. Volgens Valentijn Driessen azen er echter meer mensen op de functie van Van der Sar. “Er zijn ook anderen die zich warmlopen. Susan Lenderink loopt zich warm, want die wil graag de eerste vrouwelijke directeur van Ajax worden.”