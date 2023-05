Veldbestormer (27) tijdens Groningen-Ajax komt weg met zeer lichte straf

De 27-jarige man die afgelopen zondag het veld opkwam tijdens FC Groningen - Ajax komt er met een lichte straf vanaf. De man hoeft 'slechts' een boete te betalen, bovendien krijgt hij die niet eens voor zijn actie in de zesde minuut.

De man sprong van de tribune van stadion Euroborg en rende het veld op, op het moment dat vanuit de harde kern meerdere rookbommen op het veld waren gegooid. Met een bedrukt spandoek waarop de tekst 'kanker bestuur, rot op' te lezen viel probeerde de man, die zijn actie al eerder op social media had aangekondigd, uit de handen van de toegesnelde beveiligers te blijven, maar zij kregen hem al snel te pakken en voerden hem af.

Zijn actie komt hem echter niet op een vervolging te staan. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft namelijk laten weten dat het betreden van een voetbalveld wettelijk gezien niet strafbaar is. Wel moet de man een boete, waarvan het bedrag niet bekend is gemaakt, betalen wegens het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Eerder op de woensdag werd pijnlijk duidelijk dat FC Groningen een groot probleem heeft met een kleine groep leden van de harde kern, die door middel van intimidatie vrij spel lijkt te hebben in het stadion.

Het duel tussen FC Groningen en Ajax werd uiteindelijk definitief stilgelegd toen ook een tweede keer vuurwerk op het veld belandde. Dinsdag werd het duel in een lege Euroborg alsnog uitgespeeld; Ajax versloeg de degradant met 2-3. Op 28 mei speelt FC Groningen de laatste thuiswedstrijd in de Eredivisie als Sparta op bezoek komt. De gemeente twijfelt nog of het een vergunning afgeeft voor het spelen met publiek; daarover is de club volgens het Dagblad van het Noorden nog met de lokale driehoek in gesprek.