Waterreus geniet van Slot en wijst op opvallende speech: ‘Kijk de beelden en u snapt waarom…’

De Feyenoord-supporters waren vorige week nog maar net bijgekomen van alle festiviteiten rond hun club of de landskampioen pakte op sociale media uit met een opvallende video vanuit de kleedkamer in de Johan Cruijff ArenA na de 3-2 zege op Ajax in maart. De beelden daarvan zijn Ronald Waterreus niet onopgemerkt gebleven. Volgens de voormalig doelman van onder meer PSV en het Nederlands elftal is de speech van Arne Slot veelzeggend over de huidige staat van Feyenoord.

Ajax en Feyenoord troffen elkaar op 19 maart jongstleden in de Johan Cruijff ArenA. De Klassieker is natuurlijk altijd beladen, maar ruim twee maanden terug nog een tikkeltje meer omdat Feyenoord als koploper naar Amsterdam was afgereisd. Het verschil tussen de rivalen was bij aanvang van de wedstrijd drie punten in het voordeel van de Rotterdammers. Ajax zou bij een overwinning op gelijke hoogte komen én zelfs de koppositie veroveren. De thuisploeg ging rusten met een 2-1 voorsprong, maar Feyenoord knokte zich in de tweede helft geweldig terug en ging er uiteindelijk met de drie punten vandoor.

Artikel gaat verder onder video

Het was de eerste Rotterdamse zege in Amsterdam sinds 2005. Die maakte dus veel los bij de spelers van Feyenoord. Slot was na afloop uiteraard een tevreden mens, maar maakte tevens duidelijk dat het seizoen nog niet voorbij was. “We zijn waar we zijn omdat jullie ontzettend hard werken. We moeten fit blijven, boys. Dit is alleen een overwinning. We hebben dit seizoen een groter doel dan hier te winnen”, zei de oefenmeester tegen zijn manschappen. Waterreus heeft de beelden ook gezien. “De schoonheid van sport zit ‘m niet per se in de Champions League winnen of op de Olympische Spelen staan. Sport is zoveel meer dan dat. Zag u de speech van Arne Slot afgelopen week, opgenomen na de 3-2 overwinning van Feyenoord bij Ajax?”, schrijft hij in zijn column bij De Limburger.

“Impliciet komt in dat filmpje alles samen wat sport zo onovertroffen maakt. Broederschap, verbondenheid, plezier. En niet, op de laatste plaats, zelfvertrouwen”, vervolgt Waterreus. “Kijk de beelden en u snapt waarom Feyenoord dankzij slot voorgoed genezen is van die ‘jij is groot, ik is klein-attitude richting Amsterdam. ‘Dokter Slot’ - met Erik ten Hag de beste Nederlandse trainer van het laatste decennium - heeft Rotterdam van z’n Calimero-complex afgeholpen en zelfbewustheid bijgebracht. Ofwel: de overtuiging dat ze niet minder dan Ajax (hoeven) zijn.”

Dit seizoen is het verschil tussen Feyenoord en Ajax behoorlijk. De Rotterdammers hebben na 33 wedstrijden dertien punten meer dan Ajax. Of de landskampioen ook volgend seizoen nog kan genieten van Slot zal de komende tijd moeten blijken. De succestrainer wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek naar Engeland. Volgens Valentijn Driessen heeft de zaakwaarneemster van Slot zelfs al haar jawoord gegeven aan een club uit de Premier League.