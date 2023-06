Ajax benut koopclausule Steijn, veel transfergeruchten in Eredivisie | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 12 juni.



Dit is de transfersom die Ajax betaalt voor de komst van Maurice Steijn

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Ajax bekendmaakt dat Maurice Steijn de nieuwe hoofdtrainer is. De Amsterdammers hebben de clausule die in het contract van de 49-jarige oefenmeester bij Sparta Rotterdam staat geactiveerd. De Telegraaf weet welk bedrag (ongeveer) is gemoeid met de overgang. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'L’Équipé brengt PSG in shock: Mbappé licht optie in contract niet en kan volgend jaar gratis vertrekken'

L’Équipé is maandagavond met een opvallend gerucht gekomen over Kylian Mbappé. De sterspeler van Paris Saint-Germain heeft een optie in zijn contract staan dat hij aan het einde van volgend seizoen één jaartje kan verlengen. Volgens de Franse sportkrant gaat Mbappé deze optie echter niet lichten, waardoor hij in 2024 transfervrij de deur uit kan lopen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Feyenoord en Newcastle verrassen met transferdeal om achttienjarige aanvaller

Landskampioen Feyenoord heeft zich versterkt met de verdiensten van Yankuba Minteh. De achttienjarige aanvaller komt op huurbasis over van Newcastle United, dat hem vandaag overnam van het Deense Obense BK. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Groningen stunt op transfermarkt: Kevin van Veen geeft zijn jawoord

FC Groningen heeft Kevin van Veen bijna binnen. De Groningers hebben een mondeling akkoord bereikt met de 32-jarige spits, zo meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Van Veen heeft afgelopen weekend zijn jawoord gegeven aan de Eredivisie-degradant. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



'Willems legt aanbod Groningen naast zich neer en blijft actief in Eredivisie'

Jetro Willems blijft actief in de Eredivisie. Volgens Voetbal International gaat Keuken Kampioen Divisie-kampioen Heracles Almelo aan de haal met de linksback. Willems was na zijn vertrek bij het gedegradeerde FC Groningen transfervrij op te halen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Georginio Wijnaldum gelinkt aan Eredivisie-rentree bij oude club'

PSV gaat komende transferzomer een poging wagen om Georginio Wijnaldum terug te halen. De 32-jarige middenvelder is in beeld als gewenste versterking van het elftal van kersvers trainer Peter Bosz, zo meldt Voetbal International maandagavond. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!