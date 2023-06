Ajax liep blauwtje bij Van Basten: 'Daar heb ik helemaal geen trek in'

Ajax heeft in de zoektocht naar een lid van de raad van commissarissen met een voetbalachtergrond een blauwtje gelopen bij Marco van Basten. De oud-speler én trainer van de Amsterdamse club liet toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar weten geen trek te hebben in een bestuursfunctie, waardoor de club uiteindelijk uitkwam bij Jan van Halst.

Tegenover Het Parool blikt Van Basten terug op de toenaderingspoging van de inmiddels vertrokken Van der Sar. "Ik ben wel gebeld, een tijd geleden bijvoorbeeld door Edwin van der Sar. Dat ging over een rol in de raad van commissarissen bij Ajax", aldus San Marco.

Artikel gaat verder onder video

De oud-keeper kreeg echter te horen dat Van Basten daar niet om stond te springen. "Daar heb ik helemaal geen trek in", klinkt het stellig. "Voor besturen ben ik veel te direct en wil ik te snel", analyseert Van Basten zijn eigen kwaliteiten. Eerder kwam hij ook al tot de conclusie dat het trainerschap hem niet op het lijf geschreven is. Na dienstverbanden bij het Nederlands elftal, Ajax, sc Heerenveen en AZ verklaarde hij dat hij nooit meer als hoofdtrainer in het betaald voetbal zou gaan werken.

Van Basten bemoeit zich tegenwoordig vanaf de zijlijn met de sport die hem groot maakte. Zo schuift hij regelmatig aan op tv om zijn licht over de gebeurtenissen in het voetbal te laten schijnen. Bovendien haalde hij donderdag de media met een open brief aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino, waarin hij oproept om actie te ondernemen tegen het toenemende spelbederf en wangedrag tijdens wedstrijden.