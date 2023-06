Almere en Emmen naar finale, ook feest in bij Manchester City en RB Leipzig | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 3 juni.



Almere City plaatst zich na krankzinnig slechte penaltyserie voor finale van de nacompetitie

Almere City FC is de eerste finalist van de Keuken Kampioen Divisie-playoffs. De Flevolanders wisten na een krankzinnige penaltyserie af te rekenen met VVV-Venlo, nadat het tweeluik in een 2-2 uitslag was geëindigd. Almere mag dus blijven dromen van een plekje in de Eredivisie. Keeper Nordin Bakker werd de grote held voor de ploeg van Alex Pastoor. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Emmen met heerlijke pegels weer langs NAC en dichter bij lijfsbehoud

FC Emmen heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de finales van de play-offs om promotie en degradatie. De nummer 16 van de Eredivisie won ook thuis van NAC Breda (2-0) en treft Almere City in de laatste ronde. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Leipzig wint DFB-Pokal voor tweede keer op rij na lucky goal tegen Eintracht Frankfurt

RB Leipzig heeft zaterdagavond voor de tweede keer op rij de DFB-Pokal gewonnen. De ploeg van trainer Marco Rose was in Berlijn in een tamme finale uiteindelijk met 2-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt. De doelpunten werden in het Olympiastadion gemaakt door Christopher Nkunku en Dominik Szoboszlai. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Geen FA Cup-winst voor Erik ten Hag: Gündogan velt Manchester United

Het is Erik ten Hag niet gelukt om zijn eerste seizoen in Engeland te bekronen met de eindzege in de FA Cup. Manchester United moest zaterdag in de finale zijn meerdere erkennen in Manchester City (2-1). Ilkay Gündogan groeide op Wembley uit tot matchwinner. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Messi krijgt zeer vervelend afscheid in laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain

Lionel Messi vertrekt komende zomer bij Paris Saint-Germain speelt zaterdagavond tegen Clermont Foot zijn laatste wedstrijd voor de Franse landskampioen. Voorafgaand aan het duel werd de naam van de Argentijnse sterspeler omgeroepen, en dat leverde – op zijn zachtst gezegd – niet de meest positieve reacties op bij de supporters van PSG. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Weg naar Ajax ligt open voor Eden Hazard na Comunicado Oficial van Real Madrid

De wegen van Real Madrid en Eden Hazard scheiden over enkele weken. De Spaanse grootmacht meldt zaterdagavond in een Comunicado Oficial dat het contract van de Belgische vleugelaanvaller, dat na dit seizoen nog één jaar doorliep, in onderling overleg is ontbonden. Volgens The Athletic overweegt Hazard een punt te zetten achter zijn actieve spelersloopbaan, maar is dat nog geen zekerheid. Hazard werd vorige maand in de Spaanse media nog verrassend in verband gebracht met een zomerse overgang naar Ajax. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!