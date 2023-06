‘Bayern München zet komst Amrabat uit het hoofd: middenvelder heeft een duidelijke wens’

Hoewel Sofyan Amrabat niet kon voorkomen dat West Ham United ten koste van ‘zijn’ Fiorentina de UEFA Conference League won, staat hij er uitstekend op bij de topclubs. De middenvelder had eerder dit kalenderjaar al de overstap kunnen maken naar FC Barcelona, maar toen stak zijn huidige werkgever er nog een stokje voor. Grote kans dat het deze zomer wél tot een vertrek naar Spanje komt. Amrabat ziet zichzelf al in LaLiga spelen, waardoor Bayern München zijn komst zelfs al uit het hoofd heeft gezet.

De kampioen van Duitsland is naarstig op zoek naar versterking voor het middenveld. The Athletic schoof weliswaar de naam van Frenkie de Jong naar voren, maar Declan Rice geldt als belangrijkste kandidaat om het Beierse middenveld van nieuwe impulsen te voorzien. De Engelsman, die woensdagavond met West Ham United Fiorentina en Amrabat versloeg in de finale van de Conference League, heeft echter een flinke prijskaart om zijn nek hangen én kan zich verheugen op belangstelling van vrijwel de gehele binnenlandse top.

Bayern München heeft om die reden ongetwijfeld een lijstje met alternatieven klaarliggen. Amrabat zou op dat lijstje hebben gestaan, maar Sport weet dat Bayern een streep heeft gezet door zijn naam. Dat meldt de Spaanse krant op basis van berichtgeving door Bild althans. De reden dat Bayern München geen werk gaat maken van de komst van Amrabat is naar het schijnt de wens van de international van Marokko om het shirt van FC Barcelona te dragen. De Catalanen waren in januari al dichtbij zijn komst, maar ze kwamen er toen niet uit met Fiorentina. Ze zijn Amrabat echter nog niet vergeten. Door het vertrek van Sergio Busquets is hij wederom een serieuze optie om het middenveld te versterken.

FC Barcelona dacht Amrabat eerder dit kalenderjaar te kunnen huren mét optie tot koop, maar daar wilde Fiorentina niet aan beginnen. Naar het schijnt is de verliezend finalist van de Conference League nu wel voornemens mee te werken aan een transfer, maar alleen bij een bod van meer dan twintig miljoen euro. Mocht FC Barcelona niet de nieuwe werkgever worden van Amrabat, dan zou hij alsnog in Spanje kunnen belanden. Volgens Sport heeft ook Atlético Madrid hem op de korrel.