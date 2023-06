Bayern zit klaar: dit is na Haaland de meest waarschijnlijke City-speler die scoort in de Champions League-finale

De landstitel, de FA Cup… Manchester City veroverde in de voorbije weken de twee belangrijkste nationale prijzen, maar daarmee is de honger nog niet gestild. De formatie van coach Josep Guardiola hoopt zich zaterdagavond ook nog te verzekeren van de eindzege van de Champions League. In Istanboel is Internazionale de tegenstander. Manchester City is de grote favoriet, niet in de laatste plaats dankzij de aanwezigheid van Erling Haaland. Maar FCUpdate bespreekt in aanloop naar de finale samen met Jacks.nl juist zijn stand-in: Julian Álvarez.

Manchester City sloeg afgelopen zomer misschien wel de grootste slag op de transfermarkt. Na talloze doelpunten voor Borussia Dortmund maakte Haaland de overstap naar de kampioen van de Premier League. Er waren ongetwijfeld mensen die zich afvroegen of de Noor ook in Engeland aan zijn doelpunten zou komen, maar met die twijfels heeft hij genadeloos afgerekend. Haaland was in 52 wedstrijden 52 keer trefzeker. Hij mocht al twaalf keer juichen in de Champions League. Maakt hij zaterdagavond in Istanboel het vooralsnog belangrijkste doelpunt in zijn loopbaan? Een goaltje van Haaland levert je bij Jack’s 1,81 keer je inzet op.

Door de komst van de Noorse doelpuntenmachine én zijn uitmuntende prestaties in de voorbije maanden zou je bijna vergeten dat Manchester City afgelopen zomer nóg een uitstekende spits verwelkomde. The Citizens namen Álvarez weliswaar begin vorig jaar al over van River Plate, maar hij maakt sinds dit seizoen officieel deel uit van de selectie. Álvarez kostte Manchester City ‘slechts’ 21,4 miljoen euro. Een koopje, kunnen we inmiddels wel stellen. De Argentijn heeft met Haaland de beste spits ter wereld voor zich, maar was dit seizoen desondanks zeventien keer trefzeker. Zo bepaalde hij begin vorige maand tegen Real Madrid nog de eindstand op 4-0. Is hij in Istanboel opnieuw trefzeker als invaller? Zet in bij Jack’s en win 2,95 keer je inzet.

Toekomst bij Manchester City onzeker

De grote vraag is of Álvarez trek heeft in nóg een seizoen op het tweede plan. Guardiola zou ongetwijfeld zeggen dat we de Argentijn daarmee tekort doen, maar zolang Haaland schittert in het hemelsblauwe shirt, lijkt er voor hem geen beginnen aan. Álvarez is eigenlijk te goed voor de bank, bewees hij al tijdens het WK in Qatar. Daar scoorde hij vier keer, waaronder tweemaal in de halve finale tegen Kroatië. Slaat de Zuid-Amerikaan ook in Istanboel twee keer toe? Het zou een heldenrol betekenen en die levert je bij Jack’s dan ook liefst 11,00 keer je inzet op.

De Champions League-finale zou zomaar (voorlopig) de laatste wedstrijd van Álvarez namens Manchester City kunnen zijn. De Argentijn wordt in de wandelgangen in verband gebracht met Bayern München, dat al sinds het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona op zoek is naar een nieuwe spits. Álvarez speelde begin dit jaar al tegen - mocht hij vertrekken - zijn mogelijke nieuwe werkgever. Manchester City was in de kwartfinale van de Champions League een maatje te groot voor Bayern München. Rekenen de manschappen van Guardiola na Bayern en Real Madrid óók af met Internazionale? Zet in bij Jack’s en win 1,48 keer je inzet als City het in de reguliere speeltijd beslist.