Carrière van Mateu Lahoz door opvallende wending mogelijk toch nog niet voorbij

Mateu Lahoz stopt mogelijk toch niet als scheidsrechter. De 46-jarige arbiter uit Spanje kan volgens Relevo zijn carrière voortzetten in Saudi-Arabië. Het is vooralsnog niet bekend of Lahoz ingaat op het lucratieve aanbod.

Saudi-Arabië wil Lahoz niet alleen als veldscheidsrechter, maar ook als scheidsrechtersbaas strikken. De arbiter is op dit moment met zijn familie op vakantie en voelt zich niet gehaast een beslissing te nemen. Er wordt verwacht dat Lahoz in elk geval geen leiding wil geven aan het scheidsrechterskorps, daar hij het niet ziet zitten om naar het steenrijke land te verhuizen.

Lahoz kreeg in april van scheidsrechtersbaas Luis Medina Cantalejo te horen dat hij zijn fluit moest opbergen. Begin deze maand floot hij zijn laatste wedstrijd in LaLiga. Dat was de ontmoeting tussen Real Mallorca en Rayo Vallecano. De spelers vormden na afloop een erehaag voor de zichtbaar aangedane scheidsrechter.

Daarna floot Lahoz ook nog een wedstrijd in de EK-kwalificatie. Ook bij zijn allerlaatste wedstrijd, tussen Frankrijk en Griekenland (1-0), was de scheidsrechter niet onomstreden. In Nederland staat Lahoz vooral bekend vanwege het feit dat hij afgelopen winter de kwartfinale op het WK tussen het Nederlands elftal en Argentinië compleet uit de hand liet lopen.