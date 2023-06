Courtois grijpt ook bij zijn club mis: Real Madrid benoemt verrassende opvolger van Benzema

Real Madrid moest na het vertrek van Karim Benzema niet enkel op zoek naar een nieuwe spits, maar ook naar een nieuwe aanvoerder. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje heeft over ervaren spelers niets te klagen. De keuze is echter niet gevallen op Thibaut Courtois, Luka Modric of Toni Kroos, maar Nacho. Hij wordt de nieuwe eerste aanvoerder van de club, gevolgd door Modric, Dani Carvajal en Kroos.

Bij Real Madrid hield men er lang rekening mee dat Benzema zijn aflopende contract zou gaan verlengen. De Fransman worstelde in het afgelopen seizoen weliswaar met zijn fitheid, maar was desondanks van grote waarde voor zijn ploeg. Benzema ontving echter een aanbieding uit Saudi-Arabië die hij simpelweg niet kon weigeren. De centrumspits, vorig jaar nog verkozen tot ’s werelds beste voetballer, verruilde Real Madrid na veertien jaar voor Al-Ittihad.

De Koninklijke wordt sinds het afscheid van Benzema gelinkt aan de ene na de andere topspits, maar haalde tot op heden enkel de routinier Joselu binnen voor de spitspositie. De komende tijd zal moeten blijken of er ook nog een spits van het kaliber Benzema - of tenminste in de buurt komt van dat niveau - naar de Spaanse hoofdstad komt. Een nieuwe aanvoerder is er in ieder geval wel. Real Madrid heeft Nacho benoemd tot eerste kapitein van de club. De Spanjaard is echter geen vaste basisklant, waardoor de aanvoerdersband vaker om de arm van Modric te vinden zal zijn. De Kroaat zette eerder deze week zijn handtekening onder een nieuw contract bij Real Madrid.

Carvajal en Kroos zijn respectievelijk de derde en vierde aanvoerder volgend seizoen. Courtois zal dus ook bij zijn club de band niet gaan dragen. De doelman werd tijdens de recente interlandperiode onderwerp van gesprek nadat hij naar verluidt vanwege ontevredenheid over een beslissing van bondscoach Domenico Todesco het trainingskamp van de Belgische nationale ploeg verliet. Courtois had gehoopt dat hij bij afwezigheid van Kevin de Bruyne tot aanvoerder benoemd zou worden, maar de band ging naar Romelu Lukaku.