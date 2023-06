FC Twente had contact met supporter die is geslagen door Berghuis: 'Provocerend, niet racistisch'

De supporter die afgelopen zondag na de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax is geslagen door Steven Berghuis heeft bekend iets te hebben geroepen naar de aanvaller van de Amsterdammers. “Dat was volgens hem provocerend, maar niet racistisch”, schrijft Leon ten Voorde van Tubantia.

Ajax had op de laatste speeldag van de Eredivisie nog een kleine kans om tweede te worden en een teleurstellend seizoen zodoende toch nog een beetje van kleur te voorzien. Dan had de ploeg van trainer John Heitinga moeten winnen van FC Twente en PSV moeten verliezen bij AZ. Ajax liep echter tegen een kansloze 3-1 nederlaag aan, terwijl PSV met 2-1 won en dus een ticket voor de voorronde van de Champions League bemachtigde.

Berghuis kon als invaller niet voorkomen dat het seizoen van Ajax als een nachtkaars uitging. De aanvallend, die ook op het middenveld uit de voeten kan, werd na afloop onderwerp van gesprek nadat er op sociale media beelden opdoken waarop te zien was dat hij buiten het stadion uithaalde naar een omstander. Een anonieme getuige verklaarde tegenover Tubantia dat de omstander Brian Brobbey racistisch had bejegend en Berghuis het voor zijn teamgenoot opnam. Ajax, Berghuis zelf en diens management repten echter met geen woord over racisme. Brobbey plaatste later op de avond wel een foto samen met Berghuis en een hartje.

FC Twente-volger Ten Voorde meldt dat FC Twente contact heeft gehad met de persoon die na afloop van het treffen met Ajax is geslagen door Berghuis. “De provocerende supporter ontkent dat dat iets met dit voorval te maken heeft”, klinkt het. FC Twente laat in een reactie weten te betreuren wat er is gebeurd. “Dit betreft zowel het roepen van de tekst als de reactie van Berghuis.” De nummer vijf van de Eredivisie, die donderdagavond de eerste play-offwedstrijd tegen sc Heerenveen speelt, wil in de reactie niets kwijt over een eventuele straf voor de eigen supporter.