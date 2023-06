Feyenoord breekt record qua begroting en krijgt enorm spelersbudget

Feyenoord heeft komend seizoen de hoogste begroting ooit uit de clubgeschiedenis. Na het kampioenschap en met deelname aan de Champions League hebben de Rotterdammers veel financiële opties, terwijl het ook sportief voor de wind gaat.

In Voetbal International geeft algemeen directeur Dennis te Kloese tekst en uitleg over de begroting, die voor het eerst boven de 100 miljoen komt, waarbij het spelersbudget naar 23 miljoen euro stijgt. “Maar dat betekent niet dat we ons beleid nu kunnen loslaten”, benadrukt Te Kloese. “We blijven bouwen en goed nadenken over welke stappen we moeten zetten. Volgend seizoen zijn er twee tickets te vergeven voor directe plaatsing voor de Champions League. Ons voordeel is dat we beschikken over een goede, jonge en talentvolle selectie waarin vrijwel iedereen langdurig vast ligt. Met Ramiz Zerrouki hebben we er een ervaren speler bij, die op meerdere posities uit de voeten kan. Dat is wel iets dat onze aandacht heeft. We kunnen ook nog wel wat doen, zijn als club ook veel meer in staat nu te handelen uit kracht.”

Artikel gaat verder onder video

Bovendien blijven Te Kloese en trainer Arne Slot aan bij Feyenoord, terwijl ook een groter deel van de selectie zal blijven, ten opzichte van de vorige zomer. “Je moet daarin naar het menselijk oogpunt kijken, rekening houden dat mensen ambities hebben, maar feit is wel dat de spelers die nu binnen zijn gekomen er pas net zijn. Dus ik denk dat het te vroeg is voor hun om dan al te vertrekken”, stelt de algemeen directeur bij RTV Rijnmond over de situatie in De Kuip.

Dat heeft niet alleen te maken met het Champions League-voetbal dat komend jaar op de rol staat. “Ik denk dat voor sommige spelers het EK bijvoorbeeld ook een reden kan zijn om te blijven, om in een vertrouwde omgeving te spelen en je positie in het nationale elftal niet op het spel te zetten. Plus, we hebben ook de ambitie om vorig jaar weer om de prijzen mee te doen, vandaar dat we met Geertruida hebben verlengd.” Wel moet er nog een aantal versterkingen komen, ook als de selectie in tact blijft, benadrukt Te Kloese.