Ibrahim Afellay bespreekt transfer van Hakim Ziyech: 'Ik ken die mensen niet, jij wel?'

Ibrahim Afellay heeft zijn licht laten schijnen over de nakende transfer van Hakim Ziyech naar Al-Nassr. De linkspoot staat op het punt te verhuizen naar Saudi-Arabië, waar hij de komende jaren zijn zakken flink kan vullen.

Naar verluidt ligt een meerjarig contract ter waarde van circa dertig miljoen euro klaar voor Ziyech bij Al-Nassr. Heel vreemd vindt Afellay het niet dat de speler van Chelsea daar geen nee tegen zegt. "Ik denk dat ieder normaal denken mens dat wel kan begrijpen. Zeg maar eens nee als dat soort bedragen worden voorgeschoteld", aldus de voormalig middenvelder bij de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Gert van 't Hof vraagt zich af of 'genoeg niet genoeg is'. "Je praat wel over dusdanige bedragen dat je daar geen nee tegen kunt zeggen", stelt Afellay. "Het kan wel natuurlijk, maar het is logisch dat mensen het niet kunnen weerstaan", reageert Van ’t Hof. "Ik ken die mensen niet, jij wel?", lacht Afellay.

"Stel je voor dat jij zo veel geld zou kunnen verdienen, zou je dan nee zeggen?", wil Afellay weten. Van 't Hof: "Nee, ik zou kiezen om met jou deze uitzending te maken", luidt het diplomatieke antwoord van de presentator. "Jij toch ook?", grapt Van 't Hof, waarna de tweeën in lachen uitbarsten.