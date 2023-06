Italiaanse media: Dessers maakt zich na degradatie op voor transfer naar Schotland

Cyriel Dessers staat in de belangstelling van Rangers FC. De Nigeriaanse aanvaller degradeerde dit seizoen met Cremonese naar de Serie B, waardoor vast lijkt te staan dat hij gaat vertrekken bij de Italiaanse club. Een overstap naar Schotland zou tot de opties behoren voor de oud-spits van Feyenoord.

Dat meldt het Italiaanse medium Calciomercato althans. Het avontuur van Dessers in Italië is niet verlopen zoals hij van tevoren had gehoopt. De aanvaller kwam dit seizoen nog wel tot zeven doelpunten, maar zag zijn club degraderen naar de Serie B. Cremonese zal Dessers - vermoedelijk mede door zijn salaris - weer moeten verkopen. Rangers zou geïnteresseerd zijn.

De onderhandelingen zijn bezig en zouden zich zelfs al in een vergevorderd stadium bevinden. Dessers zou op Ibrox spits Alfredo Morelos moeten gaan vervangen, die op weg is naar de uitgang. Er wordt gesproken over een transfersom van ongeveer vier miljoen euro.

Dessers kende bij Feyenoord een zeer succesvol seizoen onder Arne Slot, toen hij zich zowel in de Eredivisie als in de Conference League liet gelden. Bij Cremonese liep het avontuur niet zoals hij had gehoopt, maar mogelijk kan hij in Schotland zijn loopbaan nieuw leven inblazen. Rangers eindigde dit seizoen op de tweede plek in de Schotse competitie.