Jan Joost van Gangelen wekt met opmerking over Devyne Rensch woede van Ajax-fans op

Jan Joost van Gangelen heeft zich met een opmerking over Devyne Rensch de woede van supporters van Ajax op de hals gehaald. De twintigjarige verdediger is één van de honderd genomineerden voor de Golden Boy Award 2023 en bezet op dit moment zelfs een plek in de top-tien.

Rensch staat, op basis van statistieken, negende op de lijst met honderd kandidaten. Jamal Musiala, Jude Bellingham, Gavi, António Silva, Alejandro Baldé, Xavi Simons, Florian Wirtz, Benjamin Sisko en Giorgio Scalvani behoren ook tot de tien belangrijkste kandidaten voor de prijs van grootste talent van Europa.

Op Instagram vraagt ESPN zijn volgers wie de Golden Boy Award gaat winnen. Jan Joost van Gangelen, presentator van de sportzender, kan het niet laten om te reageren. 'Nou, Rensch in ieder geval niet. Gekke index', schrijft de presentator, die daarmee enkele boze Ajax-fans op zijn dak krijgt. 'Moet je niet je profielfoto veranderen naar een Feyenoord-logo?', reageert iemand. 'Is het nu een sport om te bewijzen dat je geen Ajax-fan bent?', vraagt een ander zich af.

Van Gangelen is het niet eens met de kritiek die hij krijgt. 'Ik beoordeel hem als onafhankelijke journalist. Xavi Simons heeft het wel verdiend. Feiten én statistieken', aldus de presentator.