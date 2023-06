Messi onthult nóg een aanbieding uit Europa en gaat in op geruchten over hereniging met Busquets en Alba

Lionel Messi heeft zijn keuze voor Inter Miami niet laten afhangen van de toekomst van zijn voormalig Barcelona-teamgenoten Jordi Alba en Sergio Busquets. Dat zegt hij tegenover de Spaanse sportkrant Sport, dat eenzeldzaam exclusief interview met de Argentijn publiceert. Daarin vertelt hij ook dat een niet nader genoemde club uit Europa een - kansloze - poging heeft gedaan om hem over te nemen van Paris Saint-Germain.

"Dat is weer één van de dingen die gezegd werden, dat ik met Busi en Jordi naar Arabië zou gaan, dat alles al geregeld was", reageert Messi op de geruchten dat Al-Hilal zijn volgende bestemming zou zijn geweest. "Ik was op de hoogte van hun plannen, maar op geen enkel moment kwamen we overeen om ergens samen naartoe te gaan", bezweert de Wereldkampioen. "Ik heb met niemand iets afgesproken", besluit hij.

Buiten Al-Hilal en Inter Miami heeft nog één club in Europa een poging gedaan om Messi deze zomer binnen te halen, zo onthult hij. Dat was echter op voorhand al geen optie voor de 35-jarige dribbelkoning. "Ik heb er niet eens over nagedacht omdat in Europa mijn enige optie was om naar Barcelona terug te keren", klinkt het duidelijk.

En dus ligt zijn toekomst in de MLS, waar hij bij Inter Miami samen gaat spelen met de Nederlandse doelman Nick Marsman. "Na het winnen van het WK en het afvallen van de optie om terug te gaan naar Barcelona, was het tijd om naar de Verenigde Staten te gaan", motiveert Messi zijn toekomstbesluit. "Tijd om het voetbal op een andere manier te beleven en meer van dag tot dag te gaan leven", vervolgt hij. "Uiteraard met dezelfde wil om te winnen en alles perfect te doen, maar rustiger", besluit Messi.

