'Messi wil niet afsluiten bij Barça en geeft nu al zijn jawoord voor transfer in 2024'

Lionel Messi wil nog altijd naar Al-Hilal gaan, maar pas over een jaar. Dat schrijft GOAL maandagavond. Maandag ging zijn vader Jorge Messi met FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta in gesprek over een terugkeer in Camp Nou, maar Al-Hilal komt nog altijd voor in de toekomstplannen van de Argentijn.

Zodoende lijkt Messi van plan om nog slechts één jaar door te brengen bij zijn oude liefde en zal hij zijn carrière elders afsluiten. Vertegenwoordigers van Messi zouden maandag hebben gesproken met een Saoedische delegatie en hebben verzocht om een jaar uitstel van de veelbesproken transfer. Ze kregen naar verluidt te horen dat het financiële aanbod voor Messi lager zal liggen dan het bod van 400 à 600 miljoen euro per jaar dat nu op tafel ligt.

Artikel gaat verder onder video

De 35-jarige aanvaller speelde zaterdagavond zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain en zal naar verwachting snel een knoop over zijn toekomst doorhakken. Barcelona wil Messi dolgraag terughalen, al is dat door de financiële situatie van de club een lastig karwei. Messi zelf ziet een terugkeer naar Barcelona in elk geval wel zitten, zo gaf zijn vader na de ontmoeting met Laporta aan. "Hij wil terugkeren naar Barcelona en ik zou graag zien dat hij terugkeert. Het is een optie voor hem."

Xavi onthulde vorige week dat Messi voornemens is spoedig een beslissing over zijn toekomst nemen. De trainer van Barcelona wil niets liever dan de verloren zoon in de armen te sluiten. "Het hangt van hem af. Als hij besluit te komen, staan alle deuren open en is er geen enkele discussie meer", zei hij.

Het roemloze afscheid van Messi bij PSG en zijn toekomst worden besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast.