FC Twente verschafte zich donderdagavond op de valreep een goede uitgangspositie voor de returnwedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de strijd om Europees voetbal. Thijs is ervan overtuigd dat de ploeg van Ron Jans in staat is om het karwei in Enschede af te maken. Dat zou een nieuw succes betekenen voor Jans, maar is hij toe aan een stap naar Ajax, zoals onze redacteur Nathan Sprey eerder deze week schreef? Thijs heeft daar zijn bedenkingen bij.

Almere City staat op de drempel van een debuut in de Eredivisie. Thijs en Dominic vinden allebei dat de stad Almere te veel kritiek krijgt: het is een prettige stad om doorheen te lopen en de potentie voor een succesvolle Eredivisie-club is aanwezig, vinden ze. "Dit komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Almere City is al een paar keer dichtbij promotie geweest", klinkt het.

Ondertussen houdt het bezoek van Hakim Ziyech aan Moskou de gemoederen bezig. De aanvaller bezocht zijn goede vriend Quincy Promes en poseerde zelfs met een shirt van Spartak Moskou. Volgens sommigen ben je vrienden door dik en dun, maar Dominic is daar wat sceptischer over. "Dat Ziyech nog steeds zo goed bevriend is met Ziyech, vind ik alleen te verantwoorden als hij meer weet over de zaak van het neersteken van de neef van Promes."

