Oranje gaat ten onder in de Nations League, Maurice Steijn gepresenteerd bij Ajax | FCUpdate Recap

Oranje heeft aan één comeback niet genoeg en ziet Kroatië naar finale Nations League gaan

Het Nederlands elftal is er woensdagavond niet in geslaagd om de finale van de Final Four te bereiken. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boog na verlenging met 2-4 voor Kroatië. In de reguliere speeltijd moest Oranje zich al met pijn en moeite naar een gelijkspel knokken, maar dat bleek uiteindelijk onvoldoende.

Oranje op Rapport: man op wie vele ogen zijn gericht speelt een horrorwedstrijd voor Oranje

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld in de halve finale van het eindtoernooi om de Nations League. Woensdagavond bleek Kroatië, de nummer drie van het WK 2022, na een verlenging met 2-4 te sterk. FCUpdate geeft een rapportcijfer aan de spelers van het Nederlands elftal die minstens twintig minuten speelden.

Aanvoerder Virgil van Dijk wijst naar positief aspect: 'Daarom ben ik trots op de ploeg'

Virgil van Dijk baalde woensdagavond als een stekker van de nederlaag tegen Kroatië. Het Nederlands elftal ging uiteindelijk in verlenging met 2-4 ten onder en gaat dus niet naar de finale van de Nations League. Na afloop zocht captain Van Dijk desondanks naar positieve dingen.

Ronald Koeman sprak Noa Lang aan op zijn gedrag: 'Dat past niet bij een voetballer'

Noa Lang maakte woensdagavond indruk met zijn invalbeurt tegen Kroatië. De aanvaller schoot diep in de blessuretijd feilloos raak in de bovenhoek, waarmee hij een verlenging afdwong. Bondscoach Ronald Koeman is goed te spreken over zijn bijdrage en verklapt dat hij meerdere keren met Lang heeft gesproken over zijn gedrag.

Steijn verrast door Ajax-interesse en reageert op kritische reacties: 'Dat snap ik wel, maar ik sta wel voor andere dingen'

Maurice Steijn is zojuist officieel voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen naar een zeer knappe zesde plaats en moet met ingang van volgend seizoen de onttroonde landskampioen weer aan het voetballen krijgen.

Kraay junior onder de indruk van eerste persconferentie Steijn: 'Hij maakte een verpletterende indruk'

Maurice Steijn werd woensdagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester komt over van Sparta Rotterdam en heeft voor drie jaar getekend bij de Amsterdammers. Steijn stond vandaag voor het eerst de pers te woord, en dat heeft hij, volgens Hans Kraay junior, meer dan uitstekend gedaan.