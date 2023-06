Politie blundert: AZ-fans ontlopen celstraf voor West Ham-rellen

Twee AZ-supporters die betrokken waren bij de vechtpartij na afloop van het verloren thuisduel met West Ham United, hoeven toch niet de cel in. Het Openbaar Ministerie had tegen beiden een celstraf van vier weken geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Omdat de politie in alle 'hectiek en drukte' echter een fout maakte, gaat de rechtbank daar niet in mee.

Na afloop van het verloren duel in de halve finale van de Conference League ging het mis op de tribunes in het AFAS Stadion. Een aantal AZ-fans klom over een hek en belaagde vervolgens een vak met Engelse supporters, waarin zich ook familieleden van de West Ham-spelers zouden hebben bevonden.

Artikel gaat verder onder video

De politie riep betrokken AZ-fans op zich te melden, zo niet dan zouden camerabeelden waarop een aantal van hen herkenbaar in beeld kwam, openbaar worden gemaakt. Het tweetal meldde zich voor de gestelde termijn op het politiebureau, maar toch werd hun beeltenis herkenbaar getoond in het programma Opsporing Verzocht, zo schrijft NH Nieuws.

Dinsdag werden de eerste zeven vechtersbazen veroordeeld tot celstraffen en gebiedsverboden, schrijft het regionale nieuwsmedium. Woensdag kregen zeven anderen hun straf te horen. Het tweetal, een 45-jarige man uit Alkmaar en een 26-jarige man uit Egmond aan den Hoef, ontliep een celstraf omdat hun beeltenis ruim een dag te zien was in het programma en op de website.

"Ik heb begrip voor hectiek en drukte bij de politie", wordt de rechter geciteerd door hetzelfde NH Nieuws. "Maar dat maakt het niet goed. U had zich gemeld", sprak hij tot de verdachten. Daarom hoeven beiden niet de cel in; de 45-jarige man krijgt in plaats daarvan een taakstraf van 150 uur, de 26-jarige verdachte komt ervan af met 120 uur. Bovendien mogen beiden een jaar lang niet in of rond het AFAS Stadion komen.