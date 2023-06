'PSV en Paris Saint-Germain hebben naast Xavi Simons nog een gezamenlijk doelwit'

PSV houdt de verrichtingen van Rodriguinho nauwlettend in de gaten, zo schrijven Braziliaanse media. Scouts van de Eindhovense club zouden afgelopen woensdag op de tribune hebben gezeten voor de negentienjarige middenvelder van São Paulo. Ook delegaties van Paris Saint-Germain en LA Galaxy waren aanwezig om het talent van dichtbij aan het werk te zien.



Rodriguinho is een negentienjarige middenvelder die bezig is aan zijn doorbraak bij São Paulo. Dit seizoen speelde hij, verdeeld over zes invalbeurten, nog maar 121 officiële minuten voor de Braziliaanse club. Toch ligt Rodriguinho in de markt, getuige de interesse van onder meer PSV en Paris Saint-Germain. São Paulo zou bereid zijn hem deze transferperiode voor zes miljoen euro te verkopen.

PSV en Paris Saint-Germain maken ondertussen ook jacht op de handtekening van een andere speler: die van Xavi Simons. De Eindhovenaren willen niets liever dan het contract van de sterspeler openbreken en verlengen. Een belangrijke voorwaarde voor PSV is dat de welbekende PSG-clausule eruit wordt gesloopt. De Fransen kunnen Simons volgende maand voor slechts zes miljoen euro terughalen, maar hebben daar wel de medewerking van de speler zelf voor nodig.

Het lijkt erop dat Simons niet staat te springen om terug te keren naar het Parc des Princes. L’Équipe schreef zondagavond dat de middenvelder annex aanvaller volgend seizoen 'een hoofdrolspeler worden en geen figurant' wil zijn. De Franse sportkrant beweert zelfs dat de Eindhovenaren Simons zelfs de aanvoerdersband willen geven om hem te overtuigen een nieuw contract te tekenen.