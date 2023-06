PSV gaat Peter Bosz presenteren: bondscoach Ronald Koeman spreekt zich uit over Oranje | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 9 juni.

PSV heeft nieuwe hoofdtrainer te pakken: Peter Bosz tekent maandag in Eindhoven

Peter Bosz keert na een afwezigheid van zes jaar terug in de Eredivisie. De 59-jarige oefenmeester uit Apeldoorn gaat volgens onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad aan de slag bij PSV. De afgelopen dagen was de trainer meerdere keren op gesprek bij de grootmacht uit Eindhoven. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Ronald Koeman weerlegt woorden van critici: 'Met alle respect, maar wij zijn Nederland'

Ronald Koeman hoopt dat men in Nederland de strijd om de Nations League als serieuze prijs ziet. Het in 2019 geïntroduceerde toernooi wordt vooral gezien als vervanging van vriendschappelijke wedstrijden. Koeman kan zich echter niet vinden in die beoordeling. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Ronald Koeman wijst naar mogelijke Oranje-debutant: 'Dit is een soort herkansing voor hem'

Ronald Koeman is zeer te spreken over de ontwikkeling van Sven Botman. De centrumverdediger heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Newcastle United en zit nu bij het Nederlands elftal voor de eindronde van de Nations League. Koeman sluit niet uit dat Botman gaat spelen in het hart van de defensie. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Ronald Koeman geeft belangrijke reden voor keuze voor Andries Noppert bij Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft uitleg gegeven bij de opmerkelijke uitverkiezing van Andries Noppert voor het Nederlands elftal. De doelman van sc Heerenveen stond namelijk lange tijd aan de kant vanwege een blessure. Inmiddels is Noppert een aantal weken fit en dus besloot Koeman hem op te roepen. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Arne Slot ziet belangrijk onderdeel van 'kampioensstaf' na tien jaar vertrekken bij Feyenoord

Khalid Benlahsen trekt de deur bij Feyenoord na tien seizoenen achter zich dicht. De ervaren keeperstrainer maakt per 1 juli de overstap naar de KNVB. Daar gaat hij aan de slag als keeperstrainer van Jong Oranje en coördinator van de goalkeeper-coaches van de nationale teams. Het hele artikel lezen? Klik hier!

FC Twente dendert door en presenteert volgende aanwinst; ook FC Utrecht heeft eindelijk beet

FC Twente en FC Utrecht hebben de aanhang vrijdagavond voorzien van goed transfernieuws. Twente meldde namelijk dat Younes Taha overkomt van promovendus PEC Zwolle. Utrecht wist zich op zijn beurt daadwerkelijk te versterken met Mats Seuntjens, die RKC Waalwijk dus achter zich laat. Het hele artikel lezen? Klik hier!