Kamp-Heitinga haalt genadeloos uit: 'Schofterig, Mislintat helpt Heitinga naar de klote'

Rob Jansen vindt dat zijn cliënt John Heitinga 'schofterig' is behandeld door Ajax-directeur Sven Mislintat. In een interview met De Telegraaf stelt Jansen dat Heitinga 'naar de klote wordt geholpen' door de nieuwe technisch directeur. Volgens Jansen had Heitinga eigenlijk nooit een kans om aan te blijven als trainer: zelfs een landstitel had hem volgens de zaakwaarnemer niet kunnen redden.

Jansen stelt dat Mislintat sinds 11 april rondloopt op De Toekomst en slechts driemaal een training van Heitinga bezocht. Hij zou nooit hebben gevraagd naar de visie van Heitinga en nooit een voor- of nabespreking hebben bezocht. Donderdag volgde wel een gesprek tussen de twee en kreeg Heitinga de boodschap dat hij mocht 'opdonderen', zo schetst Jansen. "Mislintat had het over een respectvol en professioneel onderhoud. Maar ik weet wel beter. Het was heel vervelend."

Jansen bevestigt dat in het contract van Heitinga staat dat hij de komende twee seizoenen minimaal assistent bij het eerste zou worden. Die voorwaarde 'lapt Mislintat aan zijn laars': de directeur zou niet van plan zijn om Heitinga assistent te maken. Jansen vindt dat de Duitser zijn cliënt 'heeft laten bungelen', ondanks dat Heitinga meerdere keren bij de directie vroeg om duidelijkheid.

"En dan zegt-ie met droge ogen dat Ajax Heitinga gaat helpen. Ja, naar de klote", foetert Jansen. "Welke vervangende functie gaan ze hem aanbieden? Algemeen directeur of hoofd opleidingen? Daar is hij niet geschikt voor en die ambitie heeft hij helemaal niet. Door één man, die wordt gesteund door chief sports officer Maurits Hendriks, loopt John volkomen onnodig een enorme carrièrebeschadiging op. John lag zogenaamd op pole position. Laat me niet lachen."