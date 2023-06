Schreuder wilde deze speler graag naar Ajax halen, nu komt hij mogelijk weer op de markt: slaat Mislintat wél toe?

Alfred Schreuder vertelde nog niet zo lang geleden dat hij vorig jaar graag Charles de Ketelaere had meegenomen naar Ajax. De Belg beleefde een stormachtige ontwikkeling bij Club Brugge, die hij afgelopen zomer bekroonde met een transfer naar AC Milan. De Ketelaere heeft in Italië echter (nog) geen potten kunnen breken. Sterker nog: hij zou bij een ‘aanvaardbaar’ bod alweer mogen vertrekken. Moet Ajax toeslaan?

Club Brugge nam na de eerste helft van het seizoen 2021/22 afscheid van hoofdtrainer Philippe Clement, die na een lastige fase de overstap maakte naar AS Monaco. Onder Clement had De Ketelaere zich ontwikkeld tot een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League en speelde hij zich in de kijker van de Belgische nationale ploeg. Ook Schreuder was onder de indruk van de linkspoot. De oefenmeester uit Barneveld werd in januari vorig jaar aangesteld als opvolger van Clement.

“Hij doet me wat denken aan Frenkie de Jong: een intelligente kerel die alles opoffert voor het voetbal”, zei Schreuder in maart in gesprek met Het Nieuwsblad. De trainer, die eind januari werd ontslagen bij Ajax, deelde eveneens dat hij De Ketelaere afgelopen zomer graag naar Ajax had gehaald. “Ik probeerde hem in de zomer overigens mee naar Ajax te nemen, maar Charles wilde enkel naar Milan”, klonk het. De Ketelaere tekende een contract tot medio 2027 bij de inmiddels onttroonde kampioen van Italië, maar hij zou desondanks deze zomer alweer kunnen vertrekken.

De Ketelaere kwam in het afgelopen seizoen veertig keer in actie voor AC Milan, maar wist geen enkel doelpunt te maken. Bovendien verzorgde hij slechts één assist. “Over De Ketelaere fluistert Milan al een tijdje volgend standpunt in: bij een aanvaardbaar bod wil de club nadenken over een verkoop, anders blijft hij”, schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens die krant wil AC Milan bij een aanbieding van zo’n dertig miljoen euro meewerken aan een vertrek. AC Milan-trainer Stefano Pioli liet zich weliswaar geregeld positief uit over De Ketelaere, maar volgens HLN ‘valt binnen Milan te horen dat Pioli twijfelt’. “Reden ook waarom De Ketelaere het in 2023 hoofdzakelijk moest stellen met invalbeurten van 20 minuten”, klinkt het.

Door de hoge vraagprijs lijkt het uitgesloten dat Ajax deze zomer aanklopt bij AC Milan om te praten over een transfer van De Ketelaere. De Belg kan echter wel op de posities uit de voeten waarvoor de Amsterdammers op zoek zijn naar versterking. De Ketelaere speelde bij Club Brugge regelmatig als spits, in Milan dook hij op aan de rechterflank óf als nummer 10. Voor die laatste positie zou Ajax Eduard Spersyan (FK Krasnodar) op de korrel hebben.