Spelers van Antwerp FC zingen lied over Noa Lang in de spelersbus

Noa Lang heeft zich populair gemaakt bij de spelers van Antwerp FC. Tijdens het kampioensfeest werd de aanvaller van Club Brugge toegezongen in de spelersbus van Antwerp.

Antwerp pakte ternauwernood een punt op bezoek bij KRC Genk (2-2). Dat was genoeg voor de landstitel, omdat Union Sint-Gillis niet wist te winnen van Club Brugge. Union stond bijna de hele tweede helft met 1-0 voor, maar incasseerde in de slotminuten drie tegengoals: 1-3.

Noa Lang was met voorbereidend werk belangrijk bij de 1-1 en nam zelf de 1-2 voor zijn rekening. Zijn doelpunt was niet beslissend voor de titelstrijd, want bij een gelijkspel zou Antwerp alsnog kampioen zijn geworden.

Lees ook: Noa Lang strooit zout in wonden van Union Sint-Gillis met opmerkelijke doelpuntviering

Artikel gaat verder onder video

Toch werd Lang toegezongen door de spelers van de ploeg van Mark van Bommel. "Thank you Noa Lang", klonk het. Een livestream van de festiviteiten werd door aanvallende middenvelder Christopher Scott gedeeld op Instagram.