Noa Lang strooit zout in wonden van Union Sint-Gillis met opmerkelijke doelpuntviering

Noa Lang bezorgde Club Brugge zondagavond een zege op Union Sint-Gillis. De aanvaller maakte in de blessuretijd de 1-2 en trok zijn shirt uit. Daarmee strooide hij zout in de wonden van Union.

Union leek lange tijd kampioen van België te worden, maar gaf in de 89ste minuut van de wedstrijd tegen Club Brugge een 1-0 voorsprong weg. Een voorzet van Noa Lang werd doorgekopt door Jack Hendry en daarna zorgde invaller Shon Homma voor een muisstil Stade Joseph Marien: 1-1. De landstitel was verkeken, waarna Lang in de blessuretijd nog voor de 1-2 zorgde en Cisse Sandra zelfs voor de 1-3.

Lang vestigde de aandacht op zichzelf door zijn shirt uit te trekken en zijn doelpunt uitgebreid te vieren, ondanks dat er voor Club niets meer op het spel stond. Wel zou het zijn laatste wedstrijd voor Blauw-Zwart geweest kunnen zijn. "Noa Lang bezorgde Lang doet zijn shirt uit, ik zou dat niet doen. Dat waardeert Union helemaal niet", merkte de Belgische commentator op.