Transferchaos bij Al-Nassr: club van Ronaldo dreigt naast Ziyech ook Brozovic mis te lopen

Na de komst van Cristiano Ronaldo eind vorig jaar leek Al-Nassr met Hakim Ziyech en Marcelo Brozovic nóg twee ‘Europese’ topspelers binnen te halen, maar het ziet er momenteel naar uit dat geen van beiden de overstap gaat maken naar de nummer twee van de Saudi Pro League. Fabrizio Romano meldde donderdagavond dat Al-Nassr en Brozovic een akkoord hadden bereikt, maar volgens Gianluca Di Marzio staat zijn komst nu op losse schroeven.

Brozovic speelde onlangs nog met Internazionale de Champions League-finale tegen Manchester City en reikte met de Kroatische nationale ploeg tot de finale van de Final Four van de Nations League. Beide wedstrijden resulteerde weliswaar in een nederlaag, maar de middenvelder kwam zowel in Istanbul als Rotterdam uitstekend voor de dag. Brozovic heeft sowieso een goed seizoen achter de rug, waardoor hij onder meer op het lijstje van FC Barcelona verscheen. President Joan Laporta van de Spaanse kampioen bevestigde donderdagavond echter dat de Catalanen geen werk zullen maken van zijn komst.

De belangrijkste reden daarvoor was het feit dat Brozovic al een aanbieding had ontvangen vanuit Saudi-Arabië. Al-Nassr wil de middenvelder dolgraag strikken en had een transfersom van 23 miljoen euro over voor zijn komst. Internazionale ging daarmee akkoord en ook Brozovic bereikte een overeenstemming met de nummer twee van de Saudi Pro League in het afgelopen seizoen. Volgens Romano zou Brozovic vrijdag zijn medische keuring ondergaan. Of die is doorgegaan is onduidelijk, maar als we Di Marzio moeten geloven heeft Internazionale zich teruggetrokken uit de deal. Hij meldt dat Al-Nassr op het laatst moment z’n voorstel heeft aangepast van 23 miljoen euro naar een vaste transfersom van zo’n vijftien miljoen euro. Daar gaan de Italianen niet mee akkoord.

Bovendien vroeg Brozovic zijn huidige werkgever ook nog om een ontslagvergoeding, eveneens reden voor Internazionale om voorlopig de stekker eruit te trekken. Zo dreigt Al-Nassr dus ook naast Brozovic te grijpen. Ook achter de komst van Ziyech staat een groot vraagteken. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax onderging donderdag zijn medische keuring, maar Al-Nassr constateerde een knieprobleem bij de voetballer. Volgens Ben Jacobs van CBS Sports ondergaat Ziyech vrijdag nieuwe testen. Die zullen moeten uitwijzen of Al-Nassr zich wel of niet terugtrekt uit de deal met Chelsea.