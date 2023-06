Volop interlandvoetbal, Harry Kane heeft nieuw record te pakken, nieuws uit Volendam | FCUpdate recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 16 juni.

Het Nederlands elftal kent de belangrijkste uitdager in de strijd om plek twee achter Frankrijk

Griekenland is de belangrijkste uitdager van het Nederlands elftal in de strijd om de tweede plaats in de EK-kwalificatiereeks in Groep B. Samen met Ierland waren zij na de kansloze nederlaag van Oranje in Frankrijk de belangrijkste uitdager, maar vrijdagavond wonnen de Grieken in eigen huis van Ierland (2-1).

Harry Kane pakt maar weer eens record bij winnend Engeland; Szymański belangrijk voor Polen

Engeland heeft vrijdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt in de strijd om een ticket voor het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was met liefst 0-4 te sterk voor een pover Malta. Duitsland slaagde er in een oefenduel niet in om te winnen van buurman Polen.

Orkun Kökcü met wereldactie ook goud waard voor Turkije tegen Letland

Orkun Kökcü heeft zijn goede seizoen bij Feyenoord vrijdagavond een passend vervolg gegeven vrijdagavond namens Turkije. Uit een heerlijke individuele actie speelde de middenvelder tegen Letland in Groep G in de EK-kwalificatiereeks na ruim een uur spelen Cengiz Ünder vrij, die koelbloedig afwerkte en de 1-2 tegen de touwen schoot.

FC Volendam verrast: Jonk niet langer hoofdcoach, 31-jarige Duitser vervanger

Verrassend nieuws uit Volendam: nadat Wim Jonk het seizoen uitstekend afgesloten heeft met de veertiende plaats in de Eredivisie, gaat hij na dit seizoen in een andere rol verder bij Het Andere Oranje. Hij wordt overkoepelend verantwoord in de rol van Technisch Manager Betaald Voetbal, terwijl Matthias Kohler (31) de nieuwe hoofdtrainer wordt.

Driessen zet vraagtekens bij rentree Wijnaldum: 'Je denkt dat hij een bulk steen op zijn rug heeft'

Valentijn Driessen twijfelt of het voor Feyenoord of PSV een goede zaak is om Georginio Wijnaldum terug te halen. De 32-jarige middenvelder werd de afgelopen dagen gelinkt aan een rentree in de Eredivisie. Driessen ziet dat er inmiddels een andere Wijnaldum staat dan een paar jaar geleden.

Mike Verweij zet streep door Ajax-transfer: 'Sven Mislintat hoeft hem niet te hebben'

Mike Verweij verwacht niet dat Ajax zich deze zomer gaat versterken met Arda Güler. Het achttienjarige toptalent van Fenerbahçe SK werd veelvuldig gelinkt aan de Amsterdammers. Volgens clubwatcher Verweij is de kans dat Ajax gaat toeslaan bijzonder klein te noemen.